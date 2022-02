Bon plan : la batterie externe MagSafe d'Apple est en promotion sur Amazon

Il y a 8 mois, Apple lançait un nouvel accessoire pour les iPhone 12 et iPhone 13, le monde découvrait la première batterie externe MagSafe entièrement conçue par Apple. Si cela était une bonne nouvelle pour les iPhone qui ont besoin d'un petit "coup de boost" en fin d'après-midi, la tarification de cette batterie externe a déçu beaucoup de clients. Heureusement, Apple nous fait plaisir avec une réduction sur Amazon.

Profitez de -18% sur la batterie externe MagSafe

Même si les iPhone 12 et iPhone 13 possèdent une meilleure batterie et offrent une autonomie plus optimale que toutes les autres générations d'iPhone, on n'est jamais à l'abri d'avoir besoin de recharger son précieux arrivée en fin de journée. Pour répondre à cette demande, Apple a lancé en juillet 2021 sa propre batterie externe MagSafe, si les performances et la qualité sont bien présentes, il n'en reste pas moins que l'accessoire est commercialisé à un prix assez élevé (109€), du coup une réduction est toujours la bienvenue !



Apple propose en ce moment sur Amazon une promotion de -18% sur le montant officiel de la batterie externe MagSafe, le tarif passe de 109€ à 89€ pendant une durée limitée.

Pour rappel, cet accessoire vous permet de recharger :

L'iPhone 12 mini

L'iPhone 12

L'iPhone 12 Pro

L'iPhone 12 Pro Max

L'iPhone 13 mini

L'iPhone 13

L'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 Pro Max

Si vous possédez un iPhone qui n'est pas dans cette liste, il est évidemment inutile d'acheter une batterie externe compatible MagSafe, car elle ne pourra pas s'aimanter au dos de votre iPhone.

Sur la batterie externe d'Apple, on retrouve un port Lightning qui vous permettra de recharger votre batterie MagSafe quand celle-ci est proche du 0% d'autonomie. Vous pourrez visualiser en temps réel le niveau de charge de celle-ci depuis le widget dédié sur votre iPhone, dès que vous l'aurez aimanté pour la première à votre iPhone, la batterie externe MagSafe viendra s'ajouter dans le widget "Batterie" qui est apparu pour la première fois avec iOS 14. Un avantage qu'on ne retrouve pas avec les batteries externes MagSafe des accessoiristes concurrents !



À noter que quand vous commandez cet accessoire, Apple ne fournit pas l'adaptateur secteur ni le câble USB-C vers Lightning, c'est à vous de les acheter séparément, ce qui est dommage vu le prix de la batterie externe MagSafe. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur USB-C de 20W ou plus pour que l'accessoire se recharge plus rapidement.



Selon les informations d'Apple, la batterie externe est capable de donner :

Jusqu'à 70% d'autonomie supplémentaire pour l'iPhone 12 et iPhone 13 mini.

pour l'iPhone 12 et iPhone 13 mini. Jusqu'à 60% d'autonomie supplémentaire pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13.

pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Jusqu'à 60% d'autonomie supplémentaire pour l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 13 Pro.

pour l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 13 Pro. Jusqu'à 40% d'autonomie supplémentaire pour l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 13 Pro Max.

La recharge via MagSafe peut atteindre jusqu'à 15W avec cet accessoire. Ce choix de bridage est volontaire pour éviter que votre iPhone chauffe trop et que cela impacte la durée de vie de la batterie. Apple accorde une importance toute particulière à ce détail, même si ce n'est pas avantageux pour le consommateur qui préférerait peut-être une recharge plus rapide.