Bon plan : la batterie externe MagSafe de Baseus est en promotion

Pour recharger votre iPhone pendant vos déplacements, vous avez le choix entre la bonne vieille batterie externe que vous reliez en câble Lightning/USB-C jusqu'à votre iPhone, ou une solution plus moderne : la batterie externe MagSafe. L'avantage de la seconde solution, c'est qu'il s'agit d'un fonctionnement sans fil et en plus, vous avez un petit support pour incliner votre iPhone en mode vertical ou en paysage. Que demander de plus ?

La batterie externe MagSafe de Baseus

Vous cherchez de quoi donner un petit "coup de boost" en termes d'autonomie à votre iPhone ? Cette batterie externe MagSafe va forcément attirer votre attention. Habituellement commercialisé au tarif de 38,99€, l'accessoiriste Baseus propose en ce moment une remise exceptionnelle de -20%, ce qui baisse le tarif à seulement 30,87€.



Le vendeur mentionne cette offre comme étant à durée limitée, ce qui signifie que dès que le stock sera épuisé, l’accessoire reviendra à son tarif officiel.

Des arguments qui valent le coup

La Baseus Magpro est une batterie externe conçue spécifiquement pour les iPhone compatibles MagSafe, elle offre une expérience de recharge innovante et pratique grâce à sa technologie magnétique. Facile à utiliser, il suffit de placer votre iPhone 15/14/13/12 sur la batterie pour initier une charge sans fil sûre et efficace, tout en maintenant fermement l'appareil en place grâce à son puissant aimant intégré.



Cette batterie externe offre deux modes de recharge pour les iPhone : une option de charge magnétique et une autre filaire, offrant ainsi aux utilisateurs la liberté de choisir selon leurs besoins et préférences. En mode filaire, grâce à la technologie PD (Power Delivery) et à un câble USB-C inclus, elle peut recharger rapidement un iPhone 15 jusqu'à 50% en seulement 30 minutes, avec une puissance de sortie de 20W. Pour ceux qui préfèrent une solution sans fil, la charge magnétique fournit une puissance de 7,5W, permettant une recharge efficace et pratique, sans nécessiter de câbles.

Un support pliable

En plus de ses capacités de recharge, la Baseus Magpro intègre un support pliable, permettant de positionner votre iPhone en mode portrait ou paysage. Cela s'avère particulièrement utile pour regarder des vidéos ou effectuer des appels vidéo, en offrant un angle de vision confortable, tout en prenant en charge le mode veille d'iOS 17. Un avantage par rapport à la batterie d’Apple.

Facile à transporter

Conçue pour être fine et compacte, cette batterie externe sans fil se glisse facilement dans une poche, un sac à dos ou un sac à main, faisant d'elle un compagnon idéal pour recharger votre smartphone en déplacement. Sa surface résistante aux rayures garantit également une durabilité au fil du temps. Après l'achat, vous trouverez la batterie externe MagSafe Baseus avec son support intégré, un câble de charge USB-C vers USB-C, ainsi qu'un manuel d'utilisation.

J'achète la Baseus Magsafe Batterie Externe MagPro à seulement 30,87€ au lieu de 38,99€ (-20%)

Les abonnés Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.