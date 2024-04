Bon plan : la batterie externe MagSafe Podoru 10000 mAh est à -20%

Officiellement, les derniers iPhone peuvent tenir une journée entière en batterie, si vous avez une utilisation raisonnable. Cependant, avec des applications addictives comme TikTok, YouTube, X ou encore Instagram, l'autonomie de votre iPhone peut vite se fatiguer. Nous sommes nombreux à utiliser des batteries externes pour donner un "petit coup de boost" à nos iPhone, toutefois, il faut trouver la bonne batterie, celle qui sera facile à transporter, qui vous indiquera la charge restante, qui aura la charge rapide... Nous avons justement la solution pour vous !

Une batterie externe MagSafe à un prix raisonnable et en plus en promotion

Si vous détenez un iPhone compatible MagSafe (à partir des iPhone 12), ce produit va probablement vous intéresser. Nous connaissons tous les batteries externes avec des ports USB pour recharger son iPhone, cependant, ce qui rencontre aussi beaucoup de succès, ce sont les batteries externes MagSafe, pas de câble à transporter, vous avez juste à la coller au dos de votre iPhone pour que celui-ci se recharge et profite même d'une inclinaison horizontale ou verticale !



Pour une durée temporaire, l'accessoiriste Podoru propose sur Amazon sa batterie externe MagSafe à 10000 mAh en promotion. Normalement commercialisée à 39,99€, celle-ci est disponible à 31,99€, ce qui représente une remise de -20%.

Quels sont les points forts de cette batterie externe MagSafe ?

Les points forts de cette batterie externe sont nombreux et particulièrement adaptés aux besoins modernes des utilisateurs de smartphones, en particulier les modèles iPhone récents. Voici quelques-uns de ces avantages :

Un aimant puissant et une grande compatibilité : grâce à sa technologie magnétique avancée, cette batterie assure une fixation solide et sûre à l'arrière des iPhone compatibles, notamment les modèles allant de l'iPhone 12 à l'iPhone 15.

: grâce à sa technologie magnétique avancée, cette batterie assure une fixation solide et sûre à l'arrière des iPhone compatibles, notamment les modèles allant de l'iPhone 12 à l'iPhone 15. Support pliable amélioré & mini design : le support pliable intégré est un ajout pratique qui va vous permettre de placer votre iPhone horizontalement ou verticalement. C'est parfait pour regarder des vidéos ou faire des appels vidéo tout en chargeant. De plus, son design compact et léger rend cette batterie externe facile à transporter, ce qui est un atout majeur pour les utilisateurs mobiles.

: le support pliable intégré est un ajout pratique qui va vous permettre de placer votre iPhone horizontalement ou verticalement. C'est parfait pour regarder des vidéos ou faire des appels vidéo tout en chargeant. De plus, son design compact et léger rend cette batterie externe facile à transporter, ce qui est un atout majeur pour les utilisateurs mobiles. Capacité de 10000mAh et affichage LED intelligent : avec sa grande capacité de 10000mAh, cette batterie peut recharger plusieurs fois un iPhone avant de nécessiter une recharge. L'affichage LED offre une vue claire et précise du niveau de charge restant, ce qui est très pratique pour gérer la recharge de la batterie externe MagSafe. Vous ne serez jamais pris de court si vous faites attention au niveau de charge disponible.

: avec sa grande capacité de 10000mAh, cette batterie peut recharger plusieurs fois un iPhone avant de nécessiter une recharge. L'affichage LED offre une vue claire et précise du niveau de charge restant, ce qui est très pratique pour gérer la recharge de la batterie externe MagSafe. Vous ne serez jamais pris de court si vous faites attention au niveau de charge disponible. Charge rapide et polyvalence des ports : elle supporte la charge sans fil jusqu'à 15W et possède plusieurs ports pour une charge filaire rapide. La capacité de charger trois appareils simultanément est un énorme avantage, surtout pour ceux qui possèdent plusieurs appareils ou voyagent avec des amis ou en famille.

: elle supporte la charge sans fil jusqu'à 15W et possède plusieurs ports pour une charge filaire rapide. La capacité de charger trois appareils simultanément est un énorme avantage, surtout pour ceux qui possèdent plusieurs appareils ou voyagent avec des amis ou en famille. Sécurité supérieure : la batterie est équipée de plusieurs fonctions de sécurité contre les incidents comme la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive. Cela garantit non seulement la sécurité de l'appareil, mais aussi la longévité de la batterie externe elle-même.

Convaincu ? C'est l'occasion ou jamais de profiter de la réduction sur la batterie externe MagSafe de Podoru. Les abonnés Amazon Prime peuvent évidemment bénéficier de la livraison gratuite en 1 jour ouvré ou le soir même suivant leur localisation. À noter que la promotion à 31,99€ concerne le coloris Bleu Marine et Espace Noir, pour le Bleu Brillant, il faudra ajouter 1€ de plus.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.