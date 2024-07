Bon plan : cette batterie externe qui peut recharger 7 fois un iPhone 14 est en promotion !

Si vous faites partie de ceux qui sont toute la journée sur leur iPhone à faire défiler les vidéos sur TikTok, à regarder les derniers posts sur X, à envoyer des iMessage, à regarder les stories sur Instagram... Vous êtes probablement impacté par le phénomène du 20% de batterie restante à 15h00 de la journée. Heureusement, il y a les batteries externes pour booster l'autonomie et vous permettre d'avoir toujours un iPhone chargé avec vous ! Un accessoiriste propose en ce moment sur Amazon une batterie externe de 30 000 mAh à un prix défiant toute concurrence.

Ne ratez pas ce bon plan

Pour une durée temporaire, l'accessoiriste Veektomx propose en ce moment sur Amazon France une réduction intéressante sur sa batterie externe de 30 000 mAh. Cet accessoire a un avantage considérable comparé aux batteries externes dans la même gamme de prix, on retrouve une grande capacité de milliampère-heure (mAh) qui permet de limiter le besoin de recharger la batterie externe. Résultat, grâce à ce type de batterie, vous pouvez juste la charger le week-end et l'utiliser toute la semaine au travail !



Normalement commercialisée au prix de 32,99€, la batterie externe est temporairement disponible au prix de 20,84€, ce qui représente une remise de 37% par rapport au prix pratiqué le reste de l'année.

Un écran LED, une compatibilité universelle, une charge rapide...

Une capacité de batterie impressionnante

Imaginez partir en randonnée ou en camping sans craindre de manquer de batterie. La batterie externe de VEEKTOMX, avec ses 30 000 mAh, répond parfaitement à ce besoin. Elle peut recharger un iPhone 14 jusqu'à 7 fois, un Samsung Galaxy S23 jusqu'à 5 fois et un iPad Mini jusqu'à 4 fois. Cette capacité exceptionnelle vous permet de rester connecté, même loin de toute prise électrique.

La charge rapide vous soulagera si vous êtes pressé

Le port USB-C PD 20W de cette batterie externe permet une recharge ultra-rapide. Ainsi, votre iPhone 15 peut atteindre plus de 50 % de charge en seulement 30 minutes. Cette fonctionnalité est idéale pour les professionnels toujours en déplacement, ou simplement pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre.

Rechargez plusieurs appareils en même temps

Avec un port USB Type-C de 20 W et trois ports USB de 18 W, la batterie externe VEEKTOMX vous permet de charger jusqu'à quatre appareils simultanément. Que vous soyez en réunion, en sortie entre amis ou en pleine aventure en plein air, vous pouvez partager cette source d'énergie sans compromettre la performance.

La sécurité, un engagement du fabricant

La sécurité est un aspect non négociable pour Veektomx. La batterie externe est certifiée conforme aux normes UL 2056, CE, RoHS et FCC et elle est équipée de mesures de protection intelligentes. Ces protections avancées incluent des matériaux ignifuges et des mécanismes de prévention contre les surintensités, les surtensions et la surchauffe, ce qui assure une utilisation sûre en toutes circonstances.

Une grande compatibilité, vraiment très grande !

Un autre atout majeur de cette batterie est sa compatibilité avec un large éventail d'appareils. Que vous possédiez un iPhone 15, 14, 13, 12, 11, XR, 8, 7 ou 6, un iPad, un Samsung Galaxy ou tout autre appareil intelligent, cette batterie saura répondre à vos besoins. De plus, son écran LED numérique élégant vous permet de suivre l'état de charge avec précision.



La batterie externe de 30 000 mAh de VEEKTOMX est bien plus qu'un simple accessoire, elle est la garantie que vos appareils resteront alimentés, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. Sa capacité impressionnante, sa recharge ultra-rapide, sa polyvalence et ses mesures de sécurité en font le choix parfait pour tous ceux qui refusent de rester à court de batterie.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.