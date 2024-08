Bon plan : une trottinette électrique connectée à votre iPhone en promotion !

On en voit de plus en plus sur les routes, mais aussi dans les grandes villes : les trottinettes électriques sont de plus en plus présentes partout en France. Les raisons sont nombreuses : sécurité, économique et surtout pratique pour les petits trajets. Pour profiter de ce phénomène qui n'est pas qu'en France, la marque Evercross propose en ce moment une belle remise sur sa trottinette électrique pour adulte !

Une trottinette électrique connectée à votre iPhone

Pour une durée temporaire, la marque Evercross propose sur Amazon France une remise de -19% sur sa trottinette EV85F. Ce modèle offre un excellent rapport qualité/prix, car en plus de fournir des fonctionnalités intéressantes et à la hauteur des attentes de la majorité des consommateurs, la marque offre une connexion permanente entre la trottinette et l'iPhone de son propriétaire, ce qui devrait attirer l'attention des mordus d'appareils connectés !

Les atouts de l'Evercross EV85F

Redéfinissez vos déplacements avec la trottinette électrique EV85F qui représente une alliance parfaite de technologie et de performance. Dotée d’un moteur non brossé de 350W et d’une batterie de 7,8AH, cette trottinette révolutionnaire promet non seulement une autonomie impressionnante de 30 km maximum par charge, mais aussi une expérience de conduite ajustable avec trois vitesses différentes, adaptées à tous vos besoins.



L'intégration avec l'application iOS «EVERCROSS PRO» transforme votre iPhone en un tableau de bord avancé, l'app vous permettra de surveiller en temps réel votre vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie. Plus qu'un simple moyen de suivi, cette application enrichit votre expérience en vous offrant la possibilité de personnaliser les réglages de conduite selon vos préférences et conditions de route, tout en ajoutant une couche supplémentaire de sécurité grâce à la fonction de verrouillage/déverrouillage à distance de votre trottinette.

Au top de la sécurité

Pour ceux qui privilégient la sécurité, l'EV85F ne fait aucun compromis. Équipée d’un double système de freinage, associant E-ABS et frein à disque, elle garantit une puissance d’arrêt maximale, même dans les descentes les plus raides. Les trajets nocturnes sont également sécurisés grâce à un éclairage LED haute luminosité, complétée par un feu arrière et un klaxon, assurant une visibilité optimale à tout moment.



Le confort n'est pas en reste : les pneus de 8,5 pouces, combinés à des doubles amortisseurs avant et arrière, assurent une conduite douce même sur des surfaces irrégulières. Les pédales élargies et la fonction de croisière offrent une expérience de conduite détendue et agréable, vous permettant de profiter pleinement de vos déplacements quotidiens.

J'achète la trottinette électrique Evercross EV85F à 299,99€ au lieu de 369,99€ (-19%)

(Application iOS gratuite, sans abonnement ni achat intégré)

Télécharger l'app gratuite EVERCROSS PRO

