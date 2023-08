Bon plan : un détecteur de fumée WiFi connecté à votre iPhone en réduction !

Avoir un détecteur de fumée chez soi est une obligation pour être alerté en cas d'incendie et éviter les conséquences d'un refus d'indemnisation de l'assurance habitation. Nous connaissons tous le bon vieux détecteur de fumée qui émet un bruit assourdissant dès qu'il détecte un incendie, toutefois, il y a mieux... Le détecteur de fumée qui envoie une notification sur votre iPhone en plus d'émettre l'alerte sonore !

Le détecteur de fumée connecté de X-Sense est à -15%

Pour une durée temporaire, le marque X-Sense brade le prix de son détecteur de fumée connecté, normalement commercialisé au tarif de 39,99€, vous pouvez l'obtenir à seulement 33,99€ en pensant à bien cocher la case "Coupon -15%" avant l'ajout au panier. Ce produit fantastique est capable d'émettre une très forte alerte en cas d'incendie et en plus de vous prévenir par une notification sur votre iPhone au cas où vous n'êtes pas à votre domicile.



Alimenté par pile, ce détecteur de fumée se connecte au WiFi 2,4 GHz de votre box internet, comme ça vous pouvez voir en temps réel son fonctionnement depuis l'application dédiée téléchargeable gratuitement sur l'App Store ou le Play Store.

Un produit convaincant et prometteur

Imaginez être au travail, en vacances, ou loin de chez vous et recevoir une alerte sur votre téléphone vous informant d'un incident dans votre domicile. Grâce au détecteur XS01-WX, ce n'est plus de la fiction, mais une réalité. Connecté à l'application mobile X-Sense Home Security, il envoie des notifications rapides en cas d'alarme, de panne, ou d'avertissement de pile faible. Vous restez ainsi toujours informé et en contrôle, où que vous soyez.



Pas de complications, pas de tracas. Le détecteur de fumée XS01-WX se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz sans nécessiter de hub supplémentaire. La technologie à portée de main, simplement et sans effort. Attention toutefois, il ne se connecte pas sur les cartes 5 GHz.

Certifié et conforme aux normes de sécurité, le XS01-WX offre une protection fiable durant une décennie. Son capteur photoélectrique détecte les incendies naissants à combustion lente, vous offrant une tranquillité d'esprit durable.

Une petite taille et un accès à toute la famille

Mesurant seulement 78 × 48 mm, ce détecteur est petit, ultra-mince et portable. Il vous accompagne même durant vos voyages, offrant sécurité et praticité dans un design élégant.

Avec la fonction de partage d’appareils, vous pouvez connecter jusqu'à 12 comptes différents, permettant à vos amis et votre famille de recevoir des notifications en temps réel.



La bonne nouvelle, c'est que pour l'Europe, le fabricant a choisi de ne pas déployer d'abonnement payant. Vous pourrez donc profiter de toutes les fonctionnalités de l'application sans débourser un seul centime tous les mois.

X-Sense Détecteur de Fumée Wi-Fi est disponible à 33,99€ au lieu de 39,99€ (-15%)

(ATTENTION : n'oubliez pas de cocher la case -15% avant l'ajout au panier). Offre valide jusqu'au dimanche 13 août 2023, sous réserve des coupons disponibles.

