Un prototype d’iPhone 16 révèle les puces A19, M5, S11 et C2 à venir

Une fuite a révélé des détails sur les futurs processeurs d'Apple destinés aux prochains iPhone, iPad, Mac, Apple TV et HomePod Mini, notamment sur les prochains iPhone 17, Apple Watch 11 et Mac M5.

Une vidéo d’un prototype d’iPhone 16

Le mois dernier, une vidéo YouTube en provenance de Chine a présenté un prétendu prototype d'ingénierie de l'iPhone 16 datant de 2024. Selon les propos de la chaîne, cet appareil exécute une version interne d'iOS 18 de mars 2024, sans accès à l'écran d'accueil ni à d'autres interfaces.

Le code d'iOS 18 divulgué contient des références à plusieurs nouveaux processeurs Apple, selon la vidéo et la source :

Puce A19 pour l'iPhone 17 Air et probablement l'iPhone 17e

Puce A19 Pro pour l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max

Puce M5 pour MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac, iPad Pro et Vision Pro

Puce M5 Pro pour MacBook Pro et Mac mini

Puce S11 pour Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3

Modem C2 pour l'iPhone 17e, probablement toute la gamme iPhone 18, et d'autres appareils

Proxima, une nouvelle puce Wi-Fi et Bluetooth conçue par Apple pour les futurs Apple TV, HomePod Mini et plus encore

Bien que la plupart des puces suivent un schéma de nommage prévisible, la puce "Proxima" se distingue. Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment rapporté que cette puce, attendue dans les nouveaux modèles d'Apple TV 2025 et de HomePod Mini 2 cette année, sera également intégrée à certains modèles d'iPhone 17, ainsi qu'aux futurs iPad et Mac à partir de 2026. Le passage à Proxima s'inscrit dans la lignée du remplacement par Apple des processeurs Intel pour les Mac et des modems Qualcomm pour les iPhone, en remplaçant les puces Wi-Fi et Bluetooth de Broadcom. La puce Proxima devrait supporter le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7, une amélioration par rapport au Wi-Fi 6 de l'Apple TV et au Wi-Fi 4 du HomePod Mini.



La source a également indiqué qu'Apple a testé un Mac Pro avec une puce M3 Ultra, bien que sa sortie reste incertaine. Aucune trace d'une puce M4 Ultra n'a été trouvée, ce qui suggère qu'Apple pourrait attendre une puce M5 Ultra pour mettre à jour le Mac Pro.