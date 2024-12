Adieu AirPort, bonjour Proxima : Apple repense sa stratégie réseau

L'avenir incertain du réseau sans fil Apple se précise avec Proxima, un nouveau composant qui pourrait bien raviver l'esprit des célèbres routeurs AirPort. Mark Gurman vient de lever le voile sur les plans d'Apple en matière de connectivité domestique, et si le retour direct de la gamme AirPort n'est pas d'actualité, d'autres perspectives intéressantes se dessinent.

Une puce maison sophistiquée pour 2025

Apple prépare activement le déploiement de sa première puce réseau baptisée Proxima. Ce composant, développé en interne, est destiné à équiper plusieurs produits de la marque dès 2025, notamment les Apple TV, HomePod, iPhone 17 et certains Mac. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie d'indépendance d'Apple vis-à-vis de Broadcom, son fournisseur actuel de technologies réseau.



Le plus intéressant réside dans les capacités avancées de Proxima. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette puce est suffisamment sophistiquée pour potentiellement transformer un HomePod ou une Apple TV en point d'accès sans fil, à l'image de ce que propose Google avec ses enceintes connectées intégrant des fonctions routeur Wi-Fi.

Un futur hub réseau en préparation

Si Apple ne travaille pas directement sur un nouveau routeur AirPort, la firme pourrait bien proposer une alternative sous la forme d'un hub domestique intelligent. Les rumeurs évoquent toujours un appareil équipé d'un haut-parleur de qualité et d'un écran, capable d'afficher diverses informations comme l'heure, la météo ou des widgets, similaire au mode StandBy de l'iPhone mais en plus évolué.



Ce futur produit, potentiellement prévu pour 2025-2026, pourrait intégrer la puce Proxima et servir de répéteur Wi-Fi tout en assurant d'autres fonctions domotiques. Apple envisagerait également de développer une sonnette connectée compatible Face ID pour l'authentification des membres de la famille.

Pour les nostalgiques de la gamme AirPort, disparue en 2018 après avoir révolutionné la configuration des réseaux domestiques depuis 1999, ces nouvelles orientations montrent qu'Apple n'a pas abandonné sa vision d'une connectivité simple et intégrée. La différence majeure réside dans l'approche : plutôt que de proposer un routeur dédié, la marque semble privilégier l'intégration de fonctionnalités réseau au sein d'appareils multifonctions. Si AirPort il y a, il sera intégré à un HomePod.



