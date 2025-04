Le CIC intègre le réseau CB de ses cartes bancaires dans Apple Pay

Le CIC vient d'annoncer une double nouveauté concernant Apple Pay qui ravira ses clients. D'une part, la banque étend désormais la compatibilité avec le service de paiement d'Apple à ses cartes professionnelles. D'autre part, et c'est peut-être le plus intéressant, le CIC permet maintenant d'utiliser le réseau de paiement français CB (Cartes Bancaires) via Apple Pay, en complément des réseaux internationaux Visa et Mastercard.

Une intégration qui renforce la souveraineté des paiements

Les cartes bancaires CIC enregistrées dans l'application Wallet sur iPhone deviennent désormais "cobadgées", c'est-à-dire qu'elles affichent à la fois les logos Visa/Mastercard et CB. Cette évolution permet aux utilisateurs de choisir le réseau de paiement lors d'achats en ligne. Pour sélectionner le réseau souhaité lors d'un paiement sur internet, il suffit de toucher l'option "Changer de mode de paiement" juste avant la confirmation de l'achat, puis de sélectionner CB, Mastercard ou Visa selon sa préférence. Pour un paiement physique, le réseau de paiement sera automatiquement choisi avec une priorité à CB quand cela est possible.



Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, les clients CIC possédant un iPhone doivent simplement supprimer leur carte de l'application Wallet puis la rajouter pour que le réseau CB soit activé. De notre côté, cette manipulation a fonctionné.

Le CIC n'est pas la seule banque à proposer le réseau CB sur Apple Pay. Le Crédit Agricole, la Société Générale et La Banque Postale ont également intégré cette fonctionnalité, et d'autres établissements devraient suivre prochainement. Cette évolution témoigne d'une volonté collective des acteurs bancaires français de promouvoir un système de paiement national compétitif face aux géants américains.



Cette nouveauté s'inscrit dans une démarche plus large du GIE Cartes Bancaires, qui considère l'adoption de son réseau comme un enjeu de souveraineté nationale. L'argument principal avancé est que les opérations effectuées via le réseau CB sont traitées et stockées par un acteur français, garantissant ainsi une meilleure protection des données personnelles conformément au RGPD. Les données de paiement sont exclusivement conservées en France et utilisées uniquement pour renforcer la lutte contre la fraude, contrairement aux réseaux internationaux dont les serveurs peuvent être situés hors d'Europe.