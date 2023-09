PayPal ajoute enfin Apple Pay à ses cartes bancaires

Vous connaissez PayPal, le service de paiement électronique en ligne. Mais saviez-vous que l'entreprise autrefois dirigée par Elon Musk propose également des cartes bancaires ? Et bien si vous ce type de client, vous pouvez désormais ajouter votre carte PayPal dans Wallet - ou Cartes en français - sur iPhone et Apple Watch.

PayPal adopte Apple Pay

PayPal déploie enfin la prise en charge d'Apple Pay pour ses cartes bancaires, qu'elles soient de crédit et de débit. Cette décision a été annoncée l'année dernière dans le cadre d'un trio de moyens mis en place par PayPal pour développer l'adoption d'Apple Pay, de Wallet de Tap to Pay sur l'iPhone.

Avec ce changement, les utilisateurs de PayPal qui possèdent une carte de débit ou de crédit de marque PayPal peuvent désormais ajouter leur carte à l'application Wallet. Voilà qui doit ravir les clients qui réclamaient cette fonctionnalité de longue date. La grande majorité des autres banques et émetteurs de cartes prennent en charge Apple Wallet et Apple Pay depuis des années, notamment aux USA et en France.

Comment ajouter sa carte PayPal dans Wallet ?

Les clients de PayPal peuvent se rendre sur l'application éponyme de leur iPhone et rechercher une nouvelle bannière sur la page d'accueil intitulée : "Payez avec votre iPhone". En appuyant sur celle-ci, vous ouvrirez l'application Wallet, où vous pourrez ajouter votre carte de crédit ou de débit PayPal.

Si vous ne voyez pas le nouveau bouton "Ajouter à Apple Wallet" dans l'application PayPal, vous devriez également pouvoir aller directement dans l'application Wallet et toucher l'icône "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter votre carte PayPal.



Venmo, qui appartient à PayPal, devrait également ajouter la prise en charge d'Apple Pay à ses cartes de débit et de crédit. Il s'agit d'une affaire de jours.



Qui possède une carte PayPal parmi vous ?

Télécharger l'app gratuite PayPal