PayPal et Venmo adoptent Tap to Pay, Apple Pay et Wallet

PayPal va bientôt déployer de nouveaux outils pour que les clients et les commerçants puissent profiter des services de paiement d’Apple. PayPal indique qu'il adoptera bientôt la nouvelle fonctionnalité Tap to Pay d'Apple sur iPhone, qu'il ajoutera la prise en charge d'Apple Pay à ses cartes de débit et de crédit et qu'il ajoutera Apple Pay comme option de paiement.

PayPal adopte Apple Pay et plus encore

PayPal a fait ces annonces dans une note aux investisseurs lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2022. Dans le cadre de ses "initiatives stratégiques et mises à jour commerciales", l'entreprise dit "travailler avec Apple pour améliorer nos offres pour les commerçants et les consommateurs de PayPal et Venmo."

Dan Schulman, directeur général de PayPal, a declare :

Nous sommes très heureux de travailler avec Apple pour améliorer nos offres pour nos marchands et consommateurs PayPal et Venmo.

L'annonce faite aujourd'hui par PayPal, qui possède également la populaire plateforme de paiement peer-to-peer Venmo, comporte trois volets :

Grâce à la technologie Tap to Pay d'Apple sur iPhone, les commerçants américains pourront bientôt accepter les paiements sans contact, y compris Apple Pay, à l'aide d'un iPhone et de l'application iOS PayPal ou Venmo. L'ajout d'Apple Pay comme option de paiement dans les flux sans marque de PayPal sur les plateformes marchandes, y compris la plateforme commerciale PayPal. Les clients américains pourront ajouter les cartes de crédit et de débit des réseaux PayPal et Venmo à Apple Wallet et les utiliser partout où Apple Pay est accepté.

Tap to Pay sur iPhone est une nouvelle fonctionnalité lancée par Apple au début de l'année, actuellement disponible dans les Apple Stores et via l'application pour commerçants de Square aux États-Unis. Le commerçant peut faire payer un client simplement avec un iPhone en guise de terminal. Le paiement est ensuite effectué en toute sécurité grâce à la technologie NFC.



Parallèlement, Apple Pay sera donc enfin une option de paiement lorsque vous choisirez de payer avec PayPal sur certains sites web.



Enfin, PayPal indique également que les consommateurs pourront ajouter leurs cartes de débit et de crédit PayPal et Venmo à Apple Wallet et Apple Pay l'année prochaine.

Télécharger l'app gratuite PayPal