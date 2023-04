PayPal : la prise en charge d'Apple Pay est disponible pour les petites entreprises en ligne

Bonne nouvelle si vous êtes une petite entreprise et que vous utilisez les services PayPal afin d'encaisser votre clientèle. Le célèbre mode de paiement en ligne vient d'annoncer la prise en charge et le déploiement d'Apple Pay pour les transactions. Voici ce qui va changer !

PayPal x Apple Pay

Selon une annonce récente de PayPal, les petites entreprises sur internet ont accès dès maintenant à Apple Pay comme méthode de paiement. Ainsi, les entreprises qui effectuent leurs transactions en ligne à l'aide de la "solution de paiement complète" de PayPal peuvent désormais accepter Apple Pay comme mode de paiement.

Voici ce que déclare PayPal :

Apple Pay offre à ses clients un moyen facile, sécurisé et privé de payer en ligne et dans les applications lorsqu'ils utilisent des appareils Apple. « Le paysage du commerce de détail est en constante évolution et les PME ont besoin d'avoir accès à une gamme d'outils pour les aider à stimuler les ventes, à réduire leurs coûts et à se protéger, eux-mêmes et leurs clients, contre la fraude. Grâce à notre solution complète de paiement, les petites entreprises peuvent accéder à tous ces outils en une seule intégration. »

Pour le lancement, PayPal informe que seuls les paiements uniques seront possibles. Par la suite, les clients pourront réaliser des paiements via Apple Pay Later qui permet d'étaler le prix d'une grosse commande en plusieurs fois.

La prise en charge d'Apple Pay par PayPal avait été annoncée l'année dernière dans le cadre des nouveautés qui arriveront en 2023. L'entreprise a été assez rapide, car dès le 2e trimestre, le déploiement est déjà lancé.



Pour rappel, la solution de paiement complète proposée par PayPal offre l’opportunité aux clients de sauvegarder en toute sécurité leurs informations de paiement sur leurs sites d'e-commerce préféré, ce qui leur permet d'effectuer des transactions ultérieures. Une fois sauvegardées, ces méthodes de paiement resteront valides grâce au service de mise à jour de compte en temps réel de PayPal et aux jetons de réseau.



