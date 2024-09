eBay abandonne la prise en charge des cartes Amex

eBay, propriété d'Adevinta (Leboncoin) depuis 2020, ne prend plus en charge les cartes Amex et informe actuellement ses utilisateurs qu'il n'acceptera plus les cartes American Express pour les paiements à partir de la mi-août. La raison est toute trouvée..

eBay arrête la collaboration avec Amex

Les clients qui ont ajouté une carte American Express à leur compte eBay par le passé ont reçu ce courriel :

À compter du 17 août, nous n'accepterons plus la carte American Express comme mode de paiement sur eBay, car nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord sur des conditions acceptables pour eBay. Vous pourrez toujours utiliser une grande variété de cartes de crédit et de débit telles que Visa et Mastercard, ainsi que d'autres méthodes de paiement telles que PayPal.



Pour continuer à bénéficier d'une expérience de paiement fluide après le 17 août, utilisez le lien ci-dessous pour ajouter une autre méthode de paiement.

L'entreprise qui a démocratisé les enchères en ligne s'est exprimée à ce sujet dans un communiqué :

Après mûre réflexion, eBay a décidé de ne plus accepter les cartes American Express dans le monde entier à compter du 17 août, en raison des frais inacceptables qu'elle facture pour le traitement des transactions par carte de crédit. Alors que les coûts de traitement des paiements devraient diminuer grâce aux progrès technologiques, aux investissements dans la lutte contre la fraude et à la protection des clients par des commerçants comme eBay, les frais de transaction par carte de crédit continuent d'augmenter sans relâche en raison de l'absence d'une concurrence digne de ce nom. Alors que les consommateurs et les petites entreprises s'inquiètent de l'inflation et de l'augmentation des coûts, il est nécessaire d'adopter des réglementations plus strictes afin d'accroître la concurrence au sein des réseaux de cartes de crédit et de réduire les coûts de traitement des transactions pour les commerçants et leurs clients.

Les clients d'eBay sont informés de ce changement à venir afin de les préparer à une transition en douceur à partir du 17 août vers la variété d'options de paiement populaires, pertinentes et sécurisées disponibles sur notre place de marché. Sur la base de nos recherches, nous savons que la grande majorité des clients d'eBay sont prêts à utiliser d'autres options de paiement pour continuer à acheter et à vendre sur notre place de marché.

La réponse d'Amex ne s'est pas faite attendre, le géant américain ayant parlé à Bloomberg :

Les membres de la carte American Express effectuent sur eBay des transactions dont le montant moyen est plus de deux fois supérieur à celui des transactions effectuées avec des cartes d'autres réseaux. Nous estimons que la décision d'eBay de ne plus proposer American Express comme moyen de paiement aux consommateurs n'est pas cohérente avec sa volonté affichée d'accroître la concurrence sur le lieu de vente.

Amex a toujours donné la priorité à sa commission sur les transactions et a été prêt à perdre des commerçants plutôt que de faire des compromis, comme cela s'est produit avec Costco en 2016. Cela nous rappelle Apple et l'App Store. Et force est de constater que la firme a eu raison.



Cela n'affectera probablement que peu de lecteurs en France, mais la firme fondée en 1850 est assez répandue aux USA et au Canada.

