Facebook veut analyser sur le cloud toutes les photos de votre iPhone

L'intelligence artificielle continue de redéfinir les contours de notre vie privée numérique. Meta franchit aujourd'hui un nouveau cap en proposant d'analyser directement les photos stockées dans nos smartphones, y compris celles qui n'ont jamais quitté nos appareils.

Un accès élargi aux données privées

Facebook teste actuellement une fonctionnalité baptisée "traitement dans le cloud" qui sollicite l'autorisation d'accéder à l'ensemble de la pellicule photo des utilisateurs. Contrairement aux pratiques habituelles où Meta exploitait uniquement les contenus partagés publiquement, l'entreprise souhaite désormais analyser les images privées stockées localement sur les appareils et qui n'ont jamais été postées sur un réseau social de Meta.

Cette option apparaît lors de la création d'une story et permet à Meta de télécharger régulièrement des photos depuis la pellicule vers ses serveurs. L'objectif affiché consiste à générer des suggestions créatives automatisées : collages, récapitulatifs ou retouches IA basées sur des événements détectés dans les images.

Le processus d'analyse inclut la reconnaissance faciale, l'identification d'objets et l'extraction de métadonnées temporelles et géographiques. Meta assure que ces suggestions restent privées et ne servent pas à la publicité ciblée, du moins dans cette phase de test.



Contactée par TechCrunch, Meta affirme qu'il ne s'agit que d'un test :

Nous explorons des moyens de faciliter le partage de contenu pour les utilisateurs de Facebook en testant des suggestions de contenus prêts à être partagés et sélectionnés à partir de la pellicule photo d’une personne.



Ces suggestions sont entièrement facultatives et ne sont visibles que par vous — sauf si vous décidez de les partager — et peuvent être désactivées à tout moment. Les contenus de la pellicule photo peuvent être utilisés pour améliorer ces suggestions, mais ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles d’IA dans le cadre de ce test.

Des risques pour la vie privée

L'acceptation de cette fonctionnalité implique l'adhésion aux conditions d'utilisation de Meta AI, accordant à l'entreprise le droit de "conserver et utiliser" les informations personnelles extraites. Meta refuse cependant de préciser si ces données serviront à entraîner ses futurs modèles d'IA, laissant planer le doute sur leur utilisation future.

Cette approche — également adoptée par Google ou Amazon — contraste fortement avec la philosophie d'Apple, qui privilégie le traitement local des données via ses puces dotées de Neural Engine. Cette stratégie permet de proposer des fonctionnalités IA avancées sans collecter massivement les données personnelles des utilisateurs — au prix de nouveautés en retard par rapport aux concurrents.

Comment désactiver la fonctionnalité

Pour les utilisateurs souhaitant refuser cette collecte, la désactivation s'effectue exclusivement depuis l'application mobile Facebook. Il suffit d'accéder aux paramètres de story après avoir appuyé sur l'icône "+" en haut à droite, puis aux "Paramètres de la pellicule" pour désactiver le "traitement dans le cloud". Notez que, pour l'instant, ce paramètre n'est pas disponible pour tout le monde.

Cette initiative de Meta illustre parfaitement les enjeux actuels de l'IA : d'un côté la collecte centralisée de données personnelles, de l'autre le traitement local respectueux de la vie privée. Pour les utilisateurs d'iPhone et autres appareils mobiles, comprendre ces différences devient essentiel avant d'accepter des fonctionnalités qui peuvent sembler anodines mais qui redéfinissent fondamentalement notre rapport aux données personnelles.

