Meta AI utilise vos données Facebook et Instagram pour des réponses sur mesure

Meta AI n'est pas encore disponible en Europe, mais annonce déjà la couleur. La société de Mark Zuckerberg confirme qu'elle se sert des données des utilisateurs sur Facebook et Instagram pour améliorer son intelligence artificielle générative. Une annonce logique qui risque tout de même de refroidir une grande majorité d'utilisateurs.

La collecte de données : Meta IA n'y échappera pas

Ce 27 janvier 2025, Meta a annoncé que son assistant virtuel, Meta AI, est désormais capable d’utiliser les données des utilisateurs provenant de Facebook et Instagram pour personnaliser ses réponses. Cette initiative vise à offrir des interactions plus pertinentes et adaptées aux préférences individuelles des utilisateurs.

Concrètement, Meta AI analysera les publications, les photos, les commentaires et les stories partagés sur ces plateformes pour ajuster ses réponses en fonction des centres d’intérêt et des comportements des utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur publie fréquemment sur la cuisine, Meta AI pourrait lui proposer des recettes ou des conseils culinaires personnalisés.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Meta d’intégrer davantage l’intelligence artificielle dans ses services, en s’appuyant sur les données massives générées par ses plateformes pour améliorer l’expérience utilisateur. Cependant, cette utilisation accrue des données personnelles soulève des préoccupations en matière de confidentialité.

Meta a précisé que les utilisateurs auront la possibilité de refuser cette utilisation de leurs données. Pour ce faire, ils devront remplir un formulaire en ligne, indiquant leur pays de résidence, leur adresse e-mail et les raisons de leur opposition. Il est important de noter que même en cas de refus, certaines informations pourraient encore être traitées, notamment si un autre utilisateur partage du contenu les concernant.