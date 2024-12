Facebook, Instagram, WhatsApp : Meta déclare la guerre aux arnaques

Meta intensifie sa lutte contre les arnaques sur ses réseaux sociaux avec une opération d'envergure visant à éliminer les comptes frauduleux. Cette actualité touche directement les utilisateurs d'iPhone et d'autres appareils Apple, qui sont les plus touchés dans la mesures où ce sont eux qui ont tendance à perdre le plus d'argent dans ces affaires. Instagram, Facebook comme WhatsApp sont concernés.

Une offensive massive contre les centres d'arnaque

Meta vient d'annoncer la suppression de plus de deux millions de comptes liés à des centres d'arnaque situés au Myanmar, au Laos, au Cambodge, aux Émirats arabes unis et aux Philippines. Cette action s'inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre le "pig butchering", une technique d'escroquerie sophistiquée qui cible les utilisateurs via les messageries, les applications de rencontres et les réseaux sociaux.



L'entreprise de Mark Zuckerberg a mis en place des équipes dédiées et des systèmes de détection sous sa politique DOI (Dangerous Organizations and Individuals), collaborant étroitement avec les forces de l'ordre et d'autres acteurs du secteur privé pour maximiser l'efficacité de ses actions.

Le "pig butchering", une menace croissante

Cette technique d'arnaque, apparue pendant la pandémie de COVID-19, consiste à établir une relation de confiance en ligne pour manipuler la victime et l'inciter à investir des sommes toujours plus importantes, souvent en cryptomonnaie. L'Institut américain pour la paix estime que ces groupes criminels ont dérobé environ 64 milliards de dollars dans le monde en 2023, impliquant jusqu'à 300 000 personnes forcées à participer à ces escroqueries.



Les méthodes les plus souvent utilisées par les escrocs sont :

L'utilisation de faux profils attractifs

L'usurpation d'identité d'agences gouvernementales

Des plateformes d'investissement frauduleuses

Des petits retraits autorisés pour gagner la confiance

Meta a également annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités de sécurité sur ses applications, comme des avertissements dans Messenger et Instagram DM pour alerter les utilisateurs sur les interactions suspectes. Sur WhatsApp, de nouvelles informations contextuelles sont désormais disponibles lors de l'ajout à des groupes par des inconnus.

Bien que ces 2 millions de comptes supprimés ne représentent probablement qu'une fraction du problème, cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre la cybercriminalité sur les plateformes sociales.

Les recommandations de Meta

Dans son post de blog, Meta donne quelques recommandations d'usage pour éviter les arnaques en ligne. Si ces conseils sont évidents pour les initiés, il est toujours bon de les rappeler et, surtout, de les diffuser pour ceux qui maîtrisent moins les outils d'aujourd'hui :

Ajoutez une couche de protection supplémentaire avec l'authentification à deux facteurs. Sécurisez votre compte avec la "vérification par selfie". Méfiez-vous des arnaques qui se font passer pour des sites gouvernementaux. Vérifiez la source des offres trop belles pour être vraies et ne vous laissez pas presser. Faites attention aux fausses publicités utilisant des célébrités. Prenez garde aux arnaques sentimentales utilisant de faux profils pour demander de l'argent. Surveillez les arnaques commerciales qui imitent des marques de confiance.

Source