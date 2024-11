L'UE inflige une nouvelle amende de 800 millions d'euros à Meta

La Commission européenne vient d'infliger une amende record de près de 800 millions d'euros à Meta pour pratiques anticoncurrentielles liées à Facebook Marketplace. Une décision qui illustre la volonté de l'UE de réguler plus strictement les géants du numérique, Apple en tête évidemment.

Une amende historique pour pratiques déloyales

La Commission européenne reproche à Meta d'avoir abusé de sa position dominante en liant de force son service de petites annonces Marketplace à son réseau social Facebook. Selon Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence, Meta a "imposé des conditions commerciales déloyales" donnant à Marketplace des avantages que les concurrents ne pouvaient égaler.



L'amende s'élève précisément à 797,72 millions d'euros, faisant de cette sanction l'une des plus importantes jamais infligées par Bruxelles dans le secteur tech. Meta a immédiatement annoncé son intention de faire appel, arguant que la décision "ignore les réalités du marché" et que Marketplace a été créé "en réponse à la demande des consommateurs".

Un message fort aux géants du numérique

Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de l'UE visant à mieux encadrer les pratiques des grandes plateformes numériques. Avec l'entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), l'Europe dispose désormais d'un arsenal législatif renforcé pour lutter contre les abus de position dominante et elle n'hésite pas à en profiter.



Pour Meta, ce n'est pas la première amende européenne : le groupe avait déjà été condamné à une pénalité de 110 millions d'euros en 2017 pour avoir fourni des informations inexactes lors du rachat de WhatsApp ainsi que de nombreuses sanctions pour non respect du RGPD. Cette nouvelle sanction intervient alors que le groupe vient tout juste de modifier son modèle "payer ou consentir" pour Facebook et Instagram, en lien avec l'abonnent Meta Verified, suite aux pressions des régulateurs.



Les retentissements de cette décision pourraient s'étendre au-delà de Meta. D'autres géants comme Apple, qui intègre de nombreux services à son écosystème, sont déjà menacés de subir d'énormes sanctions s'ils ne revoient pas le fonctionnement de leurs services en Europe.



