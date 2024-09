Les annonceurs sur Facebook peuvent intégrer des chatbots IA à leurs publicités

Pour un grand groupe comme Meta, les publicités jouent un rôle majeur dans le chiffre d'affaires trimestriel. Pour attirer les annonceurs et augmenter l'attractivité autour de leurs annonces, il faut savoir innover et proposer de nouvelles solutions. C'est justement ce qu'a fait aujourd'hui l'entreprise de Mark Zuckerberg dans sa conférence aux développeurs Meta Connect 2024. Meta a dévoilé la possibilité d'inclure dès maintenant des chatbot alimenté par IA directement dans les publicités qui s'affichent sur Facebook.

Et si c'était la vraie révolution de la publicité en ligne ?

Avec des centaines de millions de personnes qui se connectent chaque jour, les applications comme Facebook, Instagram ou encore Threads ont un gigantesque potentiel en termes de revenus publicitaires. Chaque année, Mark Zuckerberg et son équipe se demandent ce qu'ils peuvent faire pour augmenter les recettes publicitaires et permettre aux annonceurs d'attirer l'attention des utilisateurs toujours plus facilement sans être invasifs. La dernière idée de Meta est plutôt bonne, car la société a annoncé que les annonceurs peuvent inclure dès aujourd'hui des chatbot alimentés par IA directement dans le post sponsorisé sur Facebook.



Le principe est simple. Vous voyez une publicité dans votre fil d'actualité Facebook, celle-ci contient (comme toujours) un texte, une image et un lien pour vous permettre de basculer vers le site d'achat. Cependant, il y a une différence... la publicité affiche un bouton "Envoyer un message".

Quand un utilisateur appuie sur le bouton "Envoyer un message", il est immédiatement redirigé vers un chatbot sur WhatsApp ou Messenger. Derrière la conversation, le client ne discute pas avec un employé, mais avec une intelligence artificielle qui a été formée pour tout connaître des offres, des produits, des services et des abonnements de l'entreprise.



L'avantage d'une telle approche, selon Meta, c'est de proposer un "service client" 24h/24 et 7j/7 à toutes les personnes qui s'intéresseront à la publicité :

De la réponse aux questions courantes des clients à la discussion sur les produits et à la finalisation d'un achat, ces IA commerciales peuvent aider les entreprises à s'engager avec plus de clients et à augmenter les ventes

Avec cette nouvelle approche, Meta assure que les retours vont rapidement être positifs, que ce soit pour une entreprise qui vend des vêtements ou une entreprise qui met à disposition des abonnements à internet. L'objectif derrière cette idée, c'est d'apporter davantage d'informations aux clients sans que l'entreprise ait la nécessité d'engager du personnel sur cette activité.



Meta a assuré qu'il y a déjà plus d'un million d'annonceurs qui utilisent ses outils publicitaires d'IA et que les taux d'engagements de la part des utilisateurs sont bien plus importants qu'avec les outils sans intelligence artificielle.



Parmi les autres outils IA que propose Meta pour ses annonceurs, on retrouve l'optimisation des publicités via des algorithmes de ciblage avancés, la création automatique de contenu visuel personnalisé, ainsi que des outils d'analyse prédictive permettant de mieux anticiper le comportement des consommateurs et d'ajuster les campagnes en temps réel.



Source