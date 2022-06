Facebook veut ressembler à TikTok et réintégrer Messenger

Une note de service interne de Meta donnant l'orientation du réseau social a été divulguée. Elle révèle le projet de transformer entièrement le fil d'actualité de Facebook pour qu'il ressemble davantage à celui de TikTok. En outre, les dirigeants de la société veulent réintégrer Messenger dans l'application principale de Facebook, plusieurs années après la scission.

Facebook à la sauce TikTok

The Verge a obtenu un mémo via une source interne qui dévoile les plans du dirigeant de Meta en charge de Facebook, Tom Alison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne va pas plaire à TikTok.



Plutôt que de donner la priorité aux publications des comptes que les gens suivent, le flux principal de Facebook, comme TikTok, commencera à recommander fortement les publications, quelle que soit leur origine. En fait, Facebook veut combiner les publications recommandées avec les Reels. La même chose se passe déjà avec Instagram, et cela pourrait aider à "inverser la croissance stagnante de l'appli et potentiellement attirer à nouveau les jeunes."

Alison l'a dit sans détour aux employés dans un commentaire sous son mémo d'avril que j'ai vu : "Le risque pour nous, c'est de considérer que cela n'a pas de valeur pour les gens en tant que forme de communication et de connexion sociale et de ne pas évoluer."

Après avoir obtenu le mémo, nos confrères américains ont pu discuter du futur de l'application avec Tom Alison. Il reconnaît que la société a été "lente à voir la menace concurrentielle de TikTok" et que Meta voit maintenant "l'application vidéo comme empiétant de plus en plus sur son propre terrain de réseautage social."



En pratique, la future application Facebook va proposer un mélange de Stories et de Reels en haut, suivi de publications que son moteur de découverte recommande à la fois sur Facebook et Instagram. La publication note qu'il s'agira d'une "expérience plus visuelle, à forte teneur en vidéos, avec des invites plus claires pour envoyer un message direct à des amis vers une publication."

La messagerie finalement de retour dans FaceBook

Et des années après que Messenger et Facebook se soient séparés en tant qu'applications distinctes, les deux seront réunis, imitant la fonctionnalité de messagerie de TikTok. En effet, Facebook travaille à ramener la boîte de réception de Messenger en haut à droite de l'application, comme il y a huit ans.



Une bonne nouvelle selon vous ?

