Au tour de TikTok de vouloir lancer des jeux dans son application

⏰ Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Le gaming, ça marche fort et les entreprises le savent ! Comme annoncé dans les derniers bruits de couloir, le réseau social TikTok pourrait lancer une nouvelle catégorie 'jeux" dans son application. Un premier test serait en ce moment même en cours au Vietnam.

TikTok intéressé par le gaming

Si le principe du jeu vidéo n'était pas compris par tous il y a une dizaine d'années, il faut reconnaître qu'il s'est largement démocratisé, à tel point qu'il est désormais présent partout et que toutes les catégories d'âge sont concernées.



Voyant que le jeu vidéo est extrêmement populaire, certaines entreprises veulent bien évidemment leur part du gâteau. On l'a récemment vu avec Netflix, roi du streaming vidéo, qui a lancé sa section gaming directement dans son application il y a tout juste six mois.



Selon un nouveau rapport de Reuters, c'est au tour du réseau social le plus populaire du moment, TikTok, de vouloir franchir ce cap. D'après le média, le réseau social chinois souhaiterait ajouter plusieurs mini-jeux à l'intérieur de son application. Il paraît même que ce "service" est actuellement testé au Vietnam.

Une manière de garder encore un peu plus les utilisateurs sur sa plateforme. Comme vous le savez, l'objectif principal d'un réseau social ou d'un site en général, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur leur plateforme et pas sur celle des autres. En ajoutant des mini-jeux, TikTok offre une raison supplémentaire de rester connecté sur son service.



Précisons tout de même que nous ne savons pas si seul le marché asiatique sera concerné par cette offre ou si au contraire elle pourrait s'étendre à travers le mode et donc chez nous en Europe. Si tel était le cas, espérons que ces "mini-jeux" soient à la hauteur.