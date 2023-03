Free Mobile va lancer une application iOS dédiée à la reprise des smartphones

Depuis plusieurs années, Free a fortement accéléré le déploiement des applications sur l'App Store et le Play Store de Google. Aujourd'hui, on retrouve essentiellement des apps en lien avec les abonnements Freebox, le catalogue est plus restreint pour Free Mobile. Toutefois, Free a plus d'une surprise dans son sac...

Une application iOS dédiée à la reprise des smartphones

Quand on procède au renouvellement de son smartphone, on cherche en général une solution pour amortir son investissement en revendant son ancien smartphone. Pour cela, il y a la solution des sites spécialisés dans la revente d'occasion comme leboncoin ou les entreprises qui reprennent votre smartphone à un prix un peu moins attractif, mais avec plus de simplicité et rapidité.



Depuis un certain temps, Free Mobile propose sur son site internet la reprise de votre smartphone (jusqu'à 500€) en partenariat avec ReCommerce, une société experte dans les téléphones reconditionnés en France et dans plusieurs pays à travers le monde.

Le principe de la reprise Free Mobile est facile, vous évaluez la valeur de reprise de votre smartphone, vous expédiez sans frais votre appareil avec une étiquette prépayée et vous obtenez le paiement sous 5 jours après réception du smartphone par les équipes de ReCommerce.



Aujourd'hui, la reprise de l'ancien smartphone avec Free Mobile se passe obligatoirement sur le site, mais bientôt... Ce sera possible depuis une application iOS et Android dédiée qui sera disponible gratuitement sur les deux stores.

Selon les informations obtenues par Univers Freebox, le fonctionnement sera exactement le même : estimation, envoi et paiement dans un délai qui sera le plus court possible. Pour le moment, il n'y a aucune date pour le lancement de l'application, celle-ci serait toujours en cours de développement.



On espère après que la prochaine étape pour les applications liées à Free Mobile sera l'arrivée de l'espace abonné sous forme d'application. Le groupe Iliad l'a fait avec l'espace abonné Freebox le 26 septembre 2022, il manque plus que la partie mobile et l'expérience sera complète.

