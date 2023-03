Pourquoi Apple a créé une application dédiée à la musique classique ?

Apple a enfin lancé son application dédiée à la musique classique un peu partout, dont la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Visiblement, la complexité de ce genre musical avait grandement besoin d'un traitement de faveur selon la marque, qui juge qu'elle n'était pas bien exploitée au milieu de tous les autres.

Apple Music Classical : une marque de respect envers le genre

Depuis quelques heures, la nouvelle application Apple Music Classical est disponible sur l'App Store. Comme son nom l'indique, c'est un équivalent de la version standard Apple Music mais qui se concentre uniquement sur la musique classique.



En plus d'iOS 16.4, Apple a publié un document dans lequel il explique rapidement sa décision de créer une application spécialement conçue pour ce genre musical. Pour faire simple, la pomme explique que la musique classique est un style bien particulier, différent de tous les autres genres musicaux sur bien des aspects.



Elle possède une approche différente et surtout une structure des données assez complexe. On peut par exemple citer les morceaux bien plus longs ou encore les nombreux artistes présents sur une seule œuvre. Sans oublier l'histoire qu'elle raconte parfois sur des évènements du passé.

La musique classique est différente. Elle possède des titres plus longs et plus détaillés, plusieurs artistes pour chaque œuvre et des centaines d'enregistrements de pièces bien connues. L'application Apple Music Classical est conçue pour prendre en charge la structure de données complexe de la musique classique.



La musique classique implique souvent plusieurs musiciens qui enregistrent des œuvres qui ont été enregistrées de nombreuses fois auparavant et qui sont désignées par des noms différents. Par exemple, de la sonate pour piano n° 14 de Beethoven au nom populaire de la sonate au clair de lune, ou dans plusieurs langues, comme la sonate Mondschein en allemand.



De telles complexités signifient que les fans de musique classique ont été mal servis par les plateformes de streaming. Seule une toute nouvelle application - avec des fonctionnalités spécialisées et une belle interface conçue pour le genre - pouvait éliminer la complexité et rendre la musique classique facilement consultable et accessible pour les débutants comme pour les experts.

Pour rappel, Apple Music Classical contient actuellement plus de cinq millions de morceaux dans son catalogue qui sera bien évidemment enrichi au fur et à mesure des nouvelles créations. Elle est disponible sur l'App Store et reste gratuite pour les utilisateurs qui possèdent déjà un abonnement à Apple Music. Il faut au minimum iOS 15.4 pour faire tourner l'application.

Télécharger l'app Apple Music Classical