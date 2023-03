Duolingo développe une application pour apprendre la musique

Vous connaissez probablement Duolingo comme une application qui vous permet d'apprendre une nouvelle langue ou au moins de vous familiariser avec la langue locale lors d'un voyage. Au fil des ans, Duolingo s'est aventuré dans d'autres domaines, et il semblerait que l'entreprise souhaite également devenir la référence en matière d'apprentissage musical. Selon une offre d'emploi dénichée par TechCrunch, Duolingo dispose d'une petite équipe qui travaille actuellement à la création d'une application pour l'enseignement de la musique.

Duolingo s'attaque à la musique

D'après l’offre d'emploi, l’entreprise recherche un "expert en éducation musicale qui combine à la fois des connaissances théoriques sur la recherche en sciences de l'apprentissage et une expérience pratique de l'enseignement". La personne qui obtiendra le poste sera chargée de veiller à ce que l'application soit "bien ancrée dans les sciences de l'apprentissage". Il devra traduire "les résultats de la recherche en idées concrètes" pouvant être utilisées pour les activités d'"apprentissage par la pratique" qui font la réputation de Duolingo. Il doit également prendre la direction de l'élaboration des programmes d'études, ce qui signifie que l'application n'en est qu'à ses débuts.

Si l'application musicale de Duolingo voit le jour, elle viendra s'ajouter à l'application ABC, qui apprend aux enfants à lire et à écrire. Duolingo propose également une application de test d'anglais pour la certification linguistique et une application de mathématiques qui utilise des animations colorées et des exercices interactifs pour aider les utilisateurs à apprendre la multiplication, la division, les fractions, la géométrie et les mesures.



Il est fort probable que l'entreprise se diversifie pour assurer sa survie et la croissance de ses revenus à l'avenir. Et son plan semble en bonne voie, puisque dans son rapport de résultats (PDF) pour le quatrième trimestre 2022, Duolingo a révélé une augmentation de 67 % du nombre d'abonnés payants par rapport à l'année précédente.

