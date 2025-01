Apple développe une nouvelle application « Invitation »

Apple serait en train de créer une nouvelle application appelée « Invitations » pour rationaliser l'organisation des réunions et des événements en personne, selon le code trouvé dans la dernière version bêta d'iOS 18.3.

Encore une application Apple ?

D'après nos amis de 9to5Mac, l'application, appelée « Invites » en anglais et référencée dans la version bêta 2 d'iOS 18.3, afficherait une liste des invités et leur statut de présence, et pourrait s'intégrer à iCloud, offrant potentiellement une version Web sur iCloud.com.

Cette application utiliserait le démon GroupKit d'Apple, jusqu'alors inutilisé, pour gérer les modèles de données de groupe. Bien que les détails soient rares, « Invites » semble prêt à fournir des capacités de gestion d'événements améliorées au-delà de ce qui est disponible dans l'application Calendrier actuelle, qui offre une approche de base des invitations à des événements. Franchement, on ne comprend pas qu'elle ne soit pas intégrée à l'appli Calendrier.



Les références à cette application sont apparues pour la première fois dans une version bêta d'iOS 18.2, mais ont été supprimées avant la version finale. Leur réapparition dans la bêta 2 d'iOS 18.3 ne confirme toutefois pas un lancement imminent ; Apple pourrait toujours décider d'abandonner ou de reporter le projet.



Les deuxièmes bêtas d'iOS 18.3 et d'iPadOS 18.3 ont été mises à disposition des développeurs mardi dernier, mais elles ne semblent pas inclure de nouveautés particulières. Les prochaines évolutions arriveront certainement avec iOS 18.4 et iPadOS 18.4, vers mars-avril. Une date qui coincide avec la sortie des nouveaux iPhone SE 4 et iPad 11.