La sortie de l’iPhone SE 4 et de l’iPad 11 est pour avril

Apple se préparerait à dévoiler l’iPhone SE 4 et l’iPad 11 d’ici avril, selon Mark Gurman de Bloomberg. Bien qu’une rumeur suggérait hier un lancement simultané avec iOS 18.3 et iPadOS 18.3 dans les prochains jours, notre confrère a précisé sur X que, bien que les appareils soient en développement sur ce calendrier logiciel, leur sortie pourrait précéder celle d’iOS 18.4. Cette fenêtre place le lancement au cours du premier trimestre 2025

Quelles nouveautés pour l’iPhone SE 4 ?

L’iPhone SE 4 devrait bénéficier de mises à jour majeures, modernisant l’expérience et unifiant la gamme :

Design : Un écran OLED de 6,1 pouces et un châssis inspiré de l’iPhone 14, abandonnant le bouton Home.

Processeur : Une puce A18 pour des performances améliorées et une meilleure efficacité énergétique, ainsi que l’accès à Apple Intelligence.

Appareil photo : Des avancées pour la photographie grâce à un capteur de 48 mp, avec un accent possible sur la qualité en basse lumière.

Connectivité : L’introduction de la 5G avancée via un modem maison et, pour la première fois sur cette gamme, une compatibilité Wi-Fi 6E.

Port USB-C : Un changement attendu, harmonisé avec le reste de la gamme iPhone.

L’iPhone SE 4 s’annonce comme une option très attractive pour les utilisateurs cherchant un iPhone moderne à prix abordable. On parle de moins de 600 €, avec potentiellement un changement de nom en iPhone 16e.

À quoi s’attendre pour l’iPad 11 ?

L’iPad de 11e génération devrait continuer à améliorer l’expérience de la tablette d’entrée de gamme d’Apple :

Processeur : Une mise à jour probable vers la puce A16, pour de meilleures performances dans les applications exigeantes et le multitâche. Mais pas d’IA.

Design : Toujours basé sur le châssis de l’iPad 10, mais avec des optimisations comme des bords légèrement plus fins.

Accessoires : Une meilleure prise en charge de l’Apple Pencil Pro, facilitant la créativité et la productivité.

L’iPad 11 conserve son port USB-C, mais les mises à jour matérielles et logicielles devraient le rendre encore plus attractif pour les étudiants et les familles.

Un lancement au printemps 2025

Apple semble donc viser une sortie d’ici avril, probablement via un événement en ligne ou un communiqué de presse. On attend aussi des AirTags 2, AirPods Pro 3 et de nouveaux Mac M4, mais probablement pour plus tard.