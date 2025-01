Les iPhone SE 4, iPad 11 et iPad Air 7 sortiront avec iOS 18.3

De nouvelles informations confirment que l’iPhone SE 4, l’iPad 11 et l’iPad Air 7 sont sur le point d'être dévoilés par Apple.



Une source fiable sur X assure qu’iOS 18.3 et iPadOS 18.3 seront préinstallés sur ces appareils à leur sortie. Sans donner de date précise, cela suggère qu’Apple devrait les annoncer dès mars, avant le déploiement d’iOS 18.4 et iPadOS 18.4 en version finale.

Des numéros de builds déjà connus

La source, connue pour ses fuites circonstanciées sur le monde Apple et en particulier les logiciels, a également partagé les numéros de build des versions à venir :

iOS 18.3 pour l’iPhone SE 4 : Build 22D8062

iPadOS 18.3 pour l’iPad 11 et l’iPad Air 7 : Builds 22D2060 et 22D2062

Les versions RC d’iOS 18.3 et d’iPadOS 18.3 ont été publiées cette semaine, et les mises à jour seront disponibles pour les appareils existants dès la semaine prochaine. Pour mémoire, les nouveautés sont maigres, avec des ajustements sur les résumés des notifications et deux nouvelles actions pour le bouton de l'appareil photo des iPhone 16.

Concept de l'iPhone SE 4 en blanc.

Les nouveautés des appareils Apple

iPhone SE 4

L’iPhone SE 4 devrait adopter un design similaire à celui de l’iPhone 14, voire de l'iPhone 16, avec les caractéristiques suivantes :

Écran OLED de 6,1 pouces

Face ID (encore ou Dynamic Island)

Port USB-C

Appareil photo arrière de 48 MP

Puce A18

8 Go de RAM (pour des fonctionnalités avancées Apple Intelligence)

Premier modem 5G conçu par Apple

Adieu le bouton d'accueil (et Touch ID) et le bon vieux design que l'on connaissait depuis les débuts de l'iPhone. Apple aura enfin une gamme de téléphones homogène.

iPad 11

L’iPad 11 d’entrée de gamme serait équipé de la puce A17 Pro et de 8 Go de RAM, permettant des performances améliorées et la prise en charge des fonctions Apple Intelligence. Mais une dernière rumeur contredit la puce et donc l'IA. Pour conserver un prix bas, Apple pourrait se contenter de la puce A16.

iPad Air 7

Concernant l’iPad Air 7, les rumeurs divergent. Certaines indiquent qu’il pourrait intégrer la puce M3, tandis que d’autres suggèrent qu’il serait doté de la puce M4, comme les derniers modèles d’iPad Pro. Le reste n'évoluera pas.

Autres annonces d’Apple

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les nouveaux MacBook Air M4 de 13 et 15 pouces seraient également de la partie. Ils seront livrés avec macOS 15.3.