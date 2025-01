La puce A17 Pro pour l'iPad 11 selon Bloomberg

Outre le nouveau design de l'Apple Watch SE 3, Mark Gurman de Bloomberg, a dévoilé le processeur du prochain iPad d'entrée de gamme. Selon lui, l'iPad 11 sera équipé de la puce A17 Pro, vue pour la première fois dans l'iPhone 15 Pro. Ce n'est pas une surprise, car cela permettra à l'iPad 11 de prendre en charge Apple Intelligence.

Une histoire de coûts

L'utilisation du processus N3B pour les puces A17 Pro et M3 a présenté des défis pour Apple, notamment des coûts élevés, des taux de rendement faibles et des améliorations de performances marginales par rapport aux générations précédentes. C'est l'une des raisons pour laquelle la firme a rapidement lancé la puce M4 dans l'iPad Pro en mai 2024, à peine six mois après le lancement des puces M3 dans la gamme Mac en novembre 2023. De quoi améliorer la rentabilité et faire plaisir à ses fans.

Ces dernières années, Apple a, pour des questions de coûts, adopté une stratégie consistant à utiliser des puces plus anciennes dans des modèles d'entrée de gamme, comme on l'a vu avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, où le modèle de base a conservé l'A15 Bionic tandis que le modèle Pro a reçu la nouvelle A16 Bionic. La logique était la même avec l'iPhone 15, mais aussi du côté des iPad. L'iPad 10, partageant pourtant le même design que ses congénères, n'a eu droit qu'à une puce A14, datant de l'iPhone 13.



Cependant, grâce ou à cause des problèmes de production de l'A17 Pro, cette tendance a changé avec l'iPhone 16, où tous les modèles étaient équipés de la puce A18, contournant l'A17, ce qui suggère qu'Apple s'éloignait du processus 3 nm de première génération.

A17 Pro dans les iPad

Étonnamment, Apple a décidé d'inclure la puce A17 Pro dans l'iPad mini 7e génération, qui prend en charge Apple Intelligence. Ce choix pourrait avoir été influencé par le volume de production plus faible de l'iPad mini, ne réduisant pas tant que ça la marge.



Malgré un volume de ventes plus conséquent, l'iPad standard de 2024 utiliserait donc également la puce A17 Pro pour permettre l'usage des outils d'IA de la société. Apple était de toute façon quelque peu bloquée, elle ne pouvait pas passer l'iPad 11 à la puce A18 ou à une puce MX, sous peine de rendre sa gamme illisible.



Ainsi, l'iPad 11 passera de la puce A14 à l'A17 Pro, en s'alignant sur l'iPad mini, et augmenteront la mémoire de 4 Go à 8 Go. Elle pourrait simplement bridée la puce, pour qu'elle soit légèrement moins efficace que sur l'iPad mini 7 (lui-même étant déjà limité via du binning). Le reste de la fiche technique pourrait être identique à celle de son prédécesseur.



Apple devrait sortir ce nouvel iPad 2025 au printemps, aux côtés de nouveaux iPad Air 7, d'un iPhone SE 4 et de Magic Keyboard mis à jour.