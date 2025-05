Apple propose des iPad Air M2 reconditionnés sur le refurb

Apple introduit enfin des modèles reconditionnés d’iPad Air équipés de la puce M2 dans sa boutique en ligne, pour le moment cantonnée au Royaume-Uni, marquant leur première apparition sur le refurb depuis leur lancement en mai 2024.

Pourquoi acheter l'iPad Air M2

L’iPad Air M2 d’Apple est une tablette polyvalente, idéale pour jouer, travailler ou dessiner. Disponible en 11 et 13 pouces, elle embarque la puce M2 ultra-rapide, garantissant des performances fluides pour les tâches exigeantes. Son écran Retina avancé (laminé, anti-reflet, couleurs P3) offre une qualité visuelle exceptionnelle.



Compatible avec l’Apple Pencil (2e génération et Pro) et le Magic Keyboard, elle se transforme en outil professionnel performant. Cette 6e génération excelle dans les usages quotidiens et professionnels, faisant de l’iPad Air M2 un choix incontournable pour une expérience réactive et complète.

Des prix plus doux

Ces unités reconditionnées sont proposées avec une réduction de 15 à 20 % par rapport aux prix initiaux des modèles neufs équivalents. Par exemple, l’iPad Air 13 pouces (M2, 128 Go, Wi-Fi) est maintenant à 639 £ sur le refurb UK, contre 799 £ à sa sortie.

Pour l’instant, la disponibilité est limitée au Royaume-Uni, mais l’offre devrait s’étendre à la France, aux États-Unis et à d’autres régions dans les semaines à venir.

Un gage de qualité Apple

Les iPads reconditionnés d’Apple sont livrés avec une nouvelle batterie, une nouvelle coque, une boîte blanche, un câble USB-C et tous les manuels. Chaque appareil subit un nettoyage approfondi, une inspection et des tests de fonctionnalité complets pour garantir leur qualité.

Les iPads reconditionnés bénéficient d’une garantie limitée d’un an, d’une période de retour de 14 jours et sont éligibles à la couverture AppleCare+.



Si la France n'est pas encore servie, sachez que l'on trouve ce modèle à prix réduit en neuf chez les revendeurs :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.