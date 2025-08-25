Apple doit intégrer Face ID à l'iPad Air 8

ipad air 8 iconDepuis des années, l’iPad Air manque de mises à jour significatives, son dernier redesign majeur datant de 2020 avec le modèle de quatrième génération, avec la puce A14. Depuis, seules des améliorations mineures de spécifications et des ajouts de fonctionnalités, comme la caméra Center Stage et un nouveau modèle 13 pouces, ont été introduits, sans oublier les puces M1, M2 puis M3. La prochaine mise à jour de l’iPad Air, la 8ème, prévue pour le printemps 2026, offre une opportunité pour une amélioration majeure réduisant l'écart béant avec l'iPad Pro : Face ID.

Bien que Face ID soit une technologie vieille de huit ans, introduite sur l'iPhone X de 2017, elle reste exclusive à l’iPad Pro au sein des tablettes de la marque à la pomme. En revanche, la gamme iPhone intègre Face ID sur les modèles non-Pro depuis 2018, même l’iPhone 16e d’entrée de gamme en étant équipé. Le prochain iPad Air, probablement doté de la puce M4, pourrait enfin intégrer Face ID au modèle intermédiaire.

Pourquoi Face ID est resté exclusif à l’iPad Pro

Auparavant, l’iPad Air et l’iPad Pro étaient très similaires, avec un écart de prix de 180 € (719 € pour l’iPad Air 11 pouces 128 Go Wi-Fi contre 899 € pour l’iPad Pro 11 pouces 256 Go Wi-Fi). Le surcoût de l’iPad Pro était justifié par son écran 120 Hz, Face ID et une puce plus rapide. Il y a encore deux ans, Inclure Face ID sur l’iPad Air aurait réduit l’incitation à choisir l’iPad Pro. Cependant, l’iPad Pro M4, le modèle actuellement en vente, avec un écart de prix de 500 € (719 € pour l’iPad Air 11 pouces 128 Go Wi-Fi contre 1 219 € pour l’iPad Pro 11 pouces 256 Go Wi-Fi), offre un design plus fin, un écran OLED, une option de texture nano et un Magic Keyboard plus premium, rendant Face ID moins déterminant pour son attrait.

Pourquoi le moment est idéal pour Face ID sur l’iPad Air

L’introduction de Face ID sur l’iPad Air 8 permettrait de distinguer le modèle à 719 € (11 pouces, 128 Go Wi-Fi) de l’iPad 11 de base à 409 € (11 pouces, 128 Go Wi-Fi), renforçant l’attrait de l’option intermédiaire sans affecter significativement les ventes de l’iPad Pro. Cet écart de 310 € entre l’iPad Air et l’iPad de base justifierait davantage l’achat du modèle Air. Cette mise à jour redynamiserait l’iPad Air, une gamme de produits qui n’a pratiquement pas changé depuis 2020, en en faisant un choix plus attractif pour les consommateurs recherchant un équilibre entre fonctionnalités et valeur.

Le prix des iPad en 2025

Voici les prix de la gamme iPad en France en août 2025 :

8 réactions

GuiJacq - iPhone premium

Aucun souci avec Touch ID sur mon iPad Air 4 pour l’instant.. J’avoue que Face ID serait le bienvenu sur les nouveaux modèles !

25/08/2025 à 17h10

Alban (rédacteur)

@Packiie33 - iPhone premium : Faudrait voir en effet si les derniers appareils ont le même souci.

25/08/2025 à 14h59

Packiie33 - iPhone premium

@Alban
Et après si ça ce trouve, Apple a reçu leur Touch ID pour la version M1, M2 et ultérieure mais pour ma part le technicien du Genius Bar, me disais que le nouveau Touch ID, c’était la maladie de ces iPad et apparemment même Apple était au courant de ça

25/08/2025 à 13h58

Packiie33 - iPhone premium

@Alban
Si mais le gars m’a dit qu’il le réparerais à hauteur de presque 600€, alors à ce prix autant me prendre directement un iPad Pro, car en faite le Touch ID fait tellement de la merde que mon iPad se mets constamment en mode DFU forcée, et même en le restaurant que ce soit avec un PC Windows ou un Mac ben ça change rien

25/08/2025 à 13h54

Be-Quiet - iPhone premium

Pas de soucis pour touch’id sur iPad mini 7

25/08/2025 à 12h07

Pascal-68 - iPhone premium

J’ai Face ID sur l’iPad m4. Ça fonctionne une fois sur 2. Nul. Il faut chaque fois tapez le code. Revenez à touche id, c’est nettement mieux !

25/08/2025 à 11h37

Alban (rédacteur)

@Packiie33 - iPhone premium : Intéressant, on n'a pas de souci sur nos iPad Air M1 et M2, ni sur l'iPad 10. Apple n'a pas voulu le réparer ?

25/08/2025 à 11h23

Packiie33 - iPhone premium

Surtout que l’iPad Air, le bouton Touch ID, c’est une vrai daube, mon iPad Air 4, le bouton Touch ID et mort depuis un bon moment et même les employés d’Apple au Genius Bar, m’avais dit à l’époque que le Touch ID de ces IPad était merdique car c’était la maladie de ces iPad donc franchement Face ID, c’est largement mieux pour ma part

25/08/2025 à 11h04

