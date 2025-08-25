Apple doit intégrer Face ID à l'iPad Air 8

Depuis des années, l’iPad Air manque de mises à jour significatives, son dernier redesign majeur datant de 2020 avec le modèle de quatrième génération, avec la puce A14. Depuis, seules des améliorations mineures de spécifications et des ajouts de fonctionnalités, comme la caméra Center Stage et un nouveau modèle 13 pouces, ont été introduits, sans oublier les puces M1, M2 puis M3. La prochaine mise à jour de l’iPad Air, la 8ème, prévue pour le printemps 2026, offre une opportunité pour une amélioration majeure réduisant l'écart béant avec l'iPad Pro : Face ID.

Bien que Face ID soit une technologie vieille de huit ans, introduite sur l'iPhone X de 2017, elle reste exclusive à l’iPad Pro au sein des tablettes de la marque à la pomme. En revanche, la gamme iPhone intègre Face ID sur les modèles non-Pro depuis 2018, même l’iPhone 16e d’entrée de gamme en étant équipé. Le prochain iPad Air, probablement doté de la puce M4, pourrait enfin intégrer Face ID au modèle intermédiaire.

Pourquoi Face ID est resté exclusif à l’iPad Pro

Auparavant, l’iPad Air et l’iPad Pro étaient très similaires, avec un écart de prix de 180 € (719 € pour l’iPad Air 11 pouces 128 Go Wi-Fi contre 899 € pour l’iPad Pro 11 pouces 256 Go Wi-Fi). Le surcoût de l’iPad Pro était justifié par son écran 120 Hz, Face ID et une puce plus rapide. Il y a encore deux ans, Inclure Face ID sur l’iPad Air aurait réduit l’incitation à choisir l’iPad Pro. Cependant, l’iPad Pro M4, le modèle actuellement en vente, avec un écart de prix de 500 € (719 € pour l’iPad Air 11 pouces 128 Go Wi-Fi contre 1 219 € pour l’iPad Pro 11 pouces 256 Go Wi-Fi), offre un design plus fin, un écran OLED, une option de texture nano et un Magic Keyboard plus premium, rendant Face ID moins déterminant pour son attrait.

Pourquoi le moment est idéal pour Face ID sur l’iPad Air

L’introduction de Face ID sur l’iPad Air 8 permettrait de distinguer le modèle à 719 € (11 pouces, 128 Go Wi-Fi) de l’iPad 11 de base à 409 € (11 pouces, 128 Go Wi-Fi), renforçant l’attrait de l’option intermédiaire sans affecter significativement les ventes de l’iPad Pro. Cet écart de 310 € entre l’iPad Air et l’iPad de base justifierait davantage l’achat du modèle Air. Cette mise à jour redynamiserait l’iPad Air, une gamme de produits qui n’a pratiquement pas changé depuis 2020, en en faisant un choix plus attractif pour les consommateurs recherchant un équilibre entre fonctionnalités et valeur.

Le prix des iPad en 2025

Voici les prix de la gamme iPad en France en août 2025 :

