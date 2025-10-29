OLED : 2026 pour l'iPad mini, 2027 pour l'iPad Air et 2028 pour le MacBook Air

Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la qualité d’affichage de ses produits. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la marque prépare une importante mise à niveau des écrans pour plusieurs appareils clés, dont l’iPad mini, l’iPad Air et le MacBook Air.

Apple prépare sa transition vers le 100 % OLED

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple se prépare à déployer une évolution majeure pour l’iPad mini, l’iPad Air et le MacBook Air. Ces trois appareils devraient obtenir un écran OLED dans les trois années à venir.

Apple souhaite offrir une qualité d’image homogène sur l’ensemble de sa gamme. L’OLED, déjà présent sur les iPhone, Apple Watch et iPad Pro, permet d’obtenir des noirs parfaits, un contraste bien plus élevé et une meilleure efficacité énergétique. Après avoir réservé cette technologie à ses produits les plus haut de gamme, la firme de Cupertino compte désormais la démocratiser sur ses appareils plus accessibles.

Le prochain iPad mini, attendu en 2026, serait le premier modèle non-Pro à adopter un écran OLED. Outre cette nouveauté, il bénéficierait d’un châssis plus résistant à l’eau et d’un système audio repensé. L’iPad Air, quant à lui, conservera son écran LCD pour la version prévue au printemps 2026, mais devrait passer à l’OLED dès la génération suivante, possiblement en 2027.

Sur le segment des ordinateurs portables, le MacBook Air fera lui aussi partie de cette évolution, mais pas avant 2028. Apple prendrait le temps d’optimiser le coût de production et de garantir une consommation d’énergie maîtrisée avant de franchir le pas. Le MacBook Pro, déjà en tête de file devrait obtenir son écran OLED fin 2026 dans sa version M6.

Apple prend son temps dans la transition du LCD vers l’OLED. Cependant, cette évolution semble désormais planifiée sur les trois prochaines années. Attention toutefois, le passage à l’OLED pourrait entraîner une hausse des prix. Des rumeurs évoquent déjà une augmentation d’environ 100 $ pour l’iPad mini OLED attendu en 2026.