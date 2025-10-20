Les 8 nouveautés de l'iPad Pro M5

Vous le savez, la puce M5 est LA nouveauté de l'iPad Pro 2025, mais la tablette introduit également plusieurs autres améliorations, notamment les puces N1 et C1X, un stockage plus rapide, et plus encore. Apple a beau l'avoir annoncé par un simple communiqué, l'entreprise n'a pas simplement mis à jour le processeur.

Tous les changements effectués par Apple

Avec la puce M5, l'iPad Pro offre jusqu'à 20 % de performances CPU en plus et jusqu'à 40 % de performances GPU en plus par rapport au modèle précédent équipé de la puce M4, selon les premiers benchmarks. Notez que les configurations de 256 Go et 512 Go disposent d'un CPU à 9 cœurs, tandis que les configurations de 1 To et 2 To bénéficient d'un CPU complet à 10 cœurs.

Mais au-delà de la puce et d'un design identique, toujours aussi fin, Apple a également amélioré sept autres éléments de son iPad Pro :

Mémoire vive : Les modèles de 256 Go et 512 Go disposent désormais de 12 Go de RAM, contre 8 Go sur les configurations précédentes. Les modèles de 1 To et 2 To conservent leurs 16 Go. Puce N1 : La puce N1 d'Apple prend en charge le Wi-Fi 7 avec une largeur de bande de canal allant jusqu'à 160 MHz (inférieure au maximum de 320 MHz) et améliore les performances et la fiabilité des fonctionnalités comme AirDrop et le Partage de connexion. Elle apporte aussi le Bluetooth 6. Puce C1X : Le modem C1X améliore les performances des données cellulaires 5G jusqu'à 50 % et optimise l'efficacité énergétique par rapport à la génération précédente. Stockage : L'iPad Pro offre des vitesses de lecture et d'écriture SSD jusqu'à 2 fois plus rapides que son prédécesseur. Prise en charge améliorée des écrans externes : L'appareil prend en charge les écrans externes jusqu'à 120 Hz avec la synchronisation adaptative pour un défilement plus fluide et un gameplay à faible latence. Luminosité : l'écran OLED peut désormais descendre à 1 nit de luminosité, ce qui est très pratique pour les utilisateurs nocturnes. Pour le reste, l'écran est toujours le meilleur de sa catégorie, compatible 120 Hz, etc. Charge plus rapide : Le modèle 11 pouces atteint 50 % de charge en environ 30 minutes, et le modèle 13 pouces en environ 35 minutes. Apple n'a pas fourni de données comparables pour les modèles précédents, ce qui rend l'amélioration difficile à quantifier.

Prix et date de lancement

Les nouveaux modèles d'iPad Pro 11 pouces et 13 pouces sont disponibles en précommande, avec des livraisons et une disponibilité en magasin à partir de ce mercredi. Mieux, en France, les prix ont baissé pour démarrer à 1 119 € en 11 pouces et 1 469 € en 13 pouces.

