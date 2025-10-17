La puce M5 établit un nouveau standard de puissance sur Geekbench

Le tout premier score Geekbench 6 du MacBook Pro équipé de la puce M5 vient d’être publié. Sans surprise, Apple surpasse une fois de plus la génération précédente, confirmant ainsi le rythme impressionnant d’améliorations depuis l’arrivée des puces Apple Silicon avec la M1.

La M5 du MacBook Pro établit un nouveau standard de puissance sur Geekbench

Apple continue d’affiner la formule de sa puce maison, et les premiers résultats de la M5 sur Geekbench 6 confirment une nouvelle évolution de la gamme Apple Silicon. Un test récent repéré dans la base de données du benchmark révèle un MacBook Pro 14 pouces équipé de la M5 affichant des performances impressionnantes, à la fois en monocœur et en multicœur. Bien que ces chiffres ne soient pas encore officiels, ils tracent déjà le portrait d’un processeur taillé pour marquer l’année 2026.

Un score monocœur jamais vu sur Mac

Selon l’entrée publiée dans Geekbench, la puce M5 obtient un score de 4 263 points en monocœur, un record absolu pour un ordinateur portable. Ce résultat place le MacBook Pro M5 devant toutes les puces Apple existantes, y compris la M4 Max (3 914 points) et la M4 Pro (3 871 points), mais aussi devant les meilleurs processeurs PC du moment, comme le Ryzen 9 9950X3D plafonnant à 3 399 points.

Une telle puissance en monocœur signifie des applications encore plus réactives, un système plus fluide et une vitesse d’exécution accrue pour toutes les tâches quotidiennes non parallélisées. C’est aussi le signe d’une architecture CPU profondément repensée, confirmant qu’Apple continue d’optimiser l’équilibre entre fréquence, efficacité et gestion thermique.

1ᵉ : M5 (MacBook Pro 14″) — 4 263

2ᵉ : M4 Max (MacBook Pro 16″) — 3 914

3ᵉ : M4 Pro (MacBook Pro 16″) — 3 871

4ᵉ : M4 (Mac mini) — 3 784

5ᵉ : AMD Ryzen 9950X3D — 3 399

Des performances multicœurs en forte hausse

En multicœur, la M5 atteint 17 862 points, soit environ 20 % de mieux que la M4 du MacBook Pro 2025. Le gain n’est pas anodin : il rapproche la puce de la M1 Ultra du Mac Studio (18 405 points), tout en restant légèrement derrière la M4 Max (25 645 points).

Ces chiffres témoignent d’une évolution plus progressive côté multicœur, mais cohérente avec la stratégie d’Apple : proposer un meilleur rapport performance/consommation, tout en gardant de la marge pour les futures déclinaisons M5 Pro et M5 Max, attendues en 2026.

Une architecture à 10 cœurs, entre puissance et efficience

La M5 intègre 10 cœurs CPU, répartis entre 4 cœurs haute performance et 6 cœurs basse consommation. Cette configuration conserve la philosophie hybride des précédentes générations, mais avec une efficacité énergétique encore améliorée. Le résultat, des performances de pointe dans les tâches exigeantes, tout en maintenant une excellente autonomie pour les usages plus légers.

Ce premier score Geekbench mentionne également un GPU intégré de nouvelle génération, laissant espérer un bond graphique notable pour le traitement vidéo, la modélisation 3D et les jeux. Apple pourrait ainsi réduire encore l’écart entre les Mac portables et les stations de travail.

Dans l'attente d'autres résultats à venir

Le test observé provient d’une seule mesure non confirmée, probablement réalisée sur un prototype ou un modèle de préproduction. Comme toujours, les performances réelles peuvent varier selon les conditions thermiques, le firmware ou la configuration de test. Cependant, les valeurs rapportées sont cohérentes avec la montée en puissance progressive d’Apple Silicon, et renforcent l’idée que la M5 représente une étape clé dans la maturité de la gamme.