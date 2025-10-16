La puce M5 d'Apple est une A19 Pro survitaminée

L'écosystème matériel d'Apple repose sur une architecture commune qui unit désormais étroitement les puces A des iPhone et les puces M des Mac. Avec l'arrivée de la puce M5, cette convergence atteint un nouveau palier : le processeur équipant les nouveaux MacBook Pro et iPad Pro n'est en réalité qu'une version agrandie de l'A19 Pro qui propulse l'iPhone 17 Pro (Max). Une stratégie qui s'avère particulièrement efficace pour la marque à la pomme.

Une base commune pour iPhone et Mac

La puce M5 partage l'essentiel de son architecture avec l'A19 Pro. Apple annonce une augmentation de la bande passante mémoire d'environ 30%, passant de 120 GB/s sur la M4 à environ 153 GB/s, soit exactement le même gain observé entre l'A18 Pro et l'A19 Pro. Cette amélioration provient notamment de l'utilisation de mémoire LPDDR5X cadencée plus rapidement.

Du côté du processeur graphique, on retrouve les mêmes innovations que sur l'A19 Pro : l'accélérateur neuronal présent dans chaque cœur GPU qui multiplie par quatre les performances pour les charges de travail d'intelligence artificielle, le ray tracing de troisième génération et le Dynamic Caching de seconde génération. La M5 multiplie simplement les cœurs par rapport à son homologue mobile, avec dix cœurs CPU contre six sur l'A19 Pro.

L'harmonie retrouvée de l'écosystème Apple

Cette synchronisation des puces A et M représente une évolution majeure dans la stratégie d'Apple. Lors du lancement d'Apple Silicon en 2020, les puces M accusaient souvent un retard d'une génération sur les designs des puces A. Aujourd'hui, cette période d'ajustement semble révolue. L'ensemble de la gamme partage désormais les mêmes fondations architecturales, seuls les nombres de cœurs et les interfaces mémoire variant selon les besoins.

Pour les développeurs, cette cohérence technique simplifie considérablement le travail d'optimisation. Une application performante sur iPhone le sera également sur Mac, puisque les technologies sous-jacentes sont identiques. Cette approche uniforme du matériel facilite aussi la continuité d'expérience entre appareils, un argument de poids dans l'écosystème Apple où les utilisateurs possèdent souvent plusieurs produits de la marque. Reste à voir ce qu'Apple réserve avec les versions Pro et Max de la M5, qui devraient prolonger cette logique d'agrandissement de puce tout en ajoutant encore plus de puissance de calcul et de bande passante.