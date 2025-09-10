A19 Pro : la puce la plus puissante jamais conçue pour iPhone

Apple a présenté, comme chaque année, sa puce la plus puissante jamais conçue pour un iPhone. L’A19 Pro sera au cœur des performances des iPhone 17 Pro et de l’iPhone Air jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération en septembre 2026.

Apple a présenté ce soir la puce A19 Pro, qui équipe les nouveaux iPhone 17 Pro et 17 Pro Max (version modifiée pour l'iPhone Air). Conçue pour repousser les limites de performance, elle s’accompagne d’une nouvelle chambre à vapeur développée par Apple, permettant de maintenir des performances jusqu’à 40 % plus durables que sur la génération précédente. Cette avancée est particulièrement utile pour les tâches intensives comme les jeux vidéo AAA, le montage vidéo ou encore l’exécution de grands modèles d’intelligence artificielle directement en local via Apple Intelligence.



Le CPU à 6 cœurs de l’A19 Pro est présenté comme le plus rapide de tous les smartphones, garantissant une fluidité exceptionnelle, même dans les usages les plus exigeants. Côté graphique, Apple a intégré un GPU à 6 cœurs doté d’accélérateurs neuronaux dans chaque cœur, ainsi qu’un cache plus important et plus de mémoire que la puce A18 Pro. Ce GPU fonctionne en tandem avec un moteur neuronal à 16 cœurs, offrant des graphismes impressionnants et permettant un ray tracing accéléré matériellement, tout en maintenant des fréquences d’images élevées.



La puce A19 Pro repose sur une architecture composée de deux cœurs haute performance et quatre cœurs à économie d’énergie, offrant un équilibre optimal entre puissance et efficacité. Gravée en 3 nanomètres, elle intègre des technologies de pointe pour maximiser les performances tout en réduisant la consommation d’énergie. Côté graphique, chaque cœur du GPU dispose désormais d’un accélérateur neuronal intégré, renforçant les capacités en intelligence artificielle et en calculs avancés. Apple n’a pas hésité à comparer la puissance de l’A19 Pro à celle d’un MacBook Pro, soulignant le bond technologique réalisé sur cette génération.

En parallèle, Apple introduit N1, une toute nouvelle puce dédiée à la connectivité sans fil. Elle apporte la compatibilité avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, tout en améliorant la fiabilité et la rapidité de fonctionnalités comme AirDrop et Personal Hotspot. Cette puce garantit également une meilleure gestion du réseau, essentielle pour les usages connectés modernes.

Avec l’A19 Pro et la puce N1, Apple place la barre très haut, en faisant de l’iPhone 17 Pro non seulement le smartphone le plus puissant de la marque, mais aussi l’un des plus performants du marché, capable de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de puissance et de connectivité. Du moins, jusqu'à ce que l'A20 Pro débarque…