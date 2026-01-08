L’iPhone 4 fait un carton sur TikTok... en 2026 !

L’iconique iPhone 4, sorti le 24 juin 2010, connaît un retour nostalgique sur TikTok, où les utilisateurs adoptent ses photos granuleuses et de basse résolution pour un esthétique vintage et lo-fi. Alors que la série iPhone 17, dotée des meilleurs appareils photo à ce jour, vient de sortir, nombreux sont ceux qui se tournent vers cet appareil rétro pour des clichés tendance et imparfaits, évoquant les débuts de la photographie numérique.

L'imperfection comme objectif !

Cette tendance met en lumière une fascination pour l’imperfection : bruit, flou et détails limités apportent un caractère absent des images haute définition modernes. Cependant, l’enthousiasme occulte souvent de sérieux risques de sécurité. Le dernier mise à jour logicielle de l’iPhone 4 remonte à iOS 7.1.2 en 2014, le laissant sans plus d’une décennie de correctifs de sécurité essentiels.



En 2026, connecter un appareil non supporté comme celui-ci à Internet l’expose à des vulnérabilités que des pirates pourraient exploiter. Pour profiter de l’iPhone 4 uniquement comme appareil photo rétro tout en minimisant les dangers, suivez ces précautions indispensables.

Priorisez la sécurité

Ne vous connectez jamais avec votre identifiant Apple. Évitez de lier l’appareil à iCloud ou à tout compte, afin d’empêcher un accès potentiel à vos photos, données ou écosystème Apple principal en cas de compromission.

Transférez les photos uniquement par câble. Cette méthode hors ligne préserve la sécurité sans Wi-Fi ni cloud. Utilisez un adaptateur 30 broches vers USB-C pour le connecter à un Mac ou PC récent. Sur Mac, utilisez l’application Capture d’image : branchez, autorisez l’appareil, sélectionnez les photos et importez-les. Sur Windows, naviguez via l’Explorateur de fichiers jusqu’au dossier DCIM et glissez-déposez les fichiers.

L’accès bancaire ou aux e-mails est fortement déconseillé en raison des failles non corrigées.

Limitez l’usage strictement à la photographie. Résistez à la tentation de naviguer sur le web, d’installer des apps (la plupart ne fonctionneront pas de toute façon) ou d’effectuer des tâches sensibles.

Évitez d’insérer une carte SIM, surtout sur un appareil d’occasion, pour prévenir les risques comme les attaques par échange de SIM sur un matériel obsolète.



En traitant l’iPhone 4 comme un appareil photo dédié hors ligne, vous pouvez capturer en toute sécurité ces clichés nostalgiques sans mettre en danger votre vie numérique. Adoptez la tendance avec prudence : le charme rétro ne doit pas mettre à mal votre sécurité numérique.



