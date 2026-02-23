iOS 26.4 bêta 2 : Apple et Google testent le chiffrement des messages RCS entre iPhone et Android

Comme pressenti, la deuxième bêta développeur d’iOS 26.4, Apple et Google ont commencé à tester le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages RCS échangés entre iPhone et appareils Android. Un gage de sécurité supplémentaire qui permet d’être au niveau de Telegram et autre Signal.

Très important !

Dans la première bêta d’iOS 26.4, Apple avait déjà introduit le chiffrement E2EE pour RCS, mais uniquement pour les conversations iPhone-à-iPhone (avec iMessage désactivé). Cette nouvelle bêta étend la fonctionnalité pour permettre, pour la première fois, l’envoi de messages chiffrés de bout en bout entre un iPhone et un smartphone Android.

Ce qu’il faut savoir :

Pour tester : les utilisateurs iPhone doivent installer la bêta 2 d’iOS 26.4. Rendez-vous dans Réglages > Messages > Messagerie RCS et assurez-vous que l’option « Chiffrement de bout en bout (Bêta) » est activée (elle l’est par défaut pour les utilisateurs éligibles).

Les utilisateurs Android doivent disposer de la dernière version de Google Messages.

La fonctionnalité repose sur le profil RCS Universal Profile, développé en collaboration avec la GSMA (GSM Association).

Elle est actuellement limitée à la phase de test bêta et n’est pas disponible sur tous les appareils ni chez tous les opérateurs.

Les conversations prenant en charge le chiffrement affichent une icône de cadenas, indiquant que les messages sont chiffrés de bout en bout et ne peuvent pas être lus pendant leur transit entre les appareils.

Selon les notes de version destinées aux développeurs d’Apple, cette implémentation du chiffrement de bout en bout pour RCS est en phase de test dans la bêta, mais ne sera pas incluse dans la version finale d’iOS 26.4. Elle devrait être déployée ultérieurement auprès du grand public dans une mise à jour future d’iOS 26, ainsi que dans les versions correspondantes d’iPadOS, macOS et watchOS 26. Probablement avec iOS 26.5.

Contexte sur la sécurité d’iMessage

iMessage propose depuis longtemps le chiffrement de bout en bout pour les échanges entre appareils Apple. De son côté, l’implémentation RCS d’Android (via Google Messages) prend déjà en charge le chiffrement E2EE pour les conversations Android-à-Android. Jusqu’à présent, les échanges RCS entre iPhone et Android n’étaient pas entièrement chiffrés de bout en bout, ce qui constituait une faille de sécurité dans les conversations inter-plateformes. Cette bêta marque une avancée majeure pour combler cet écart et offrir un niveau de sécurité comparable à celui d’iMessage aux discussions mixtes iPhone–Android.