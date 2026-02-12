Apple publie iOS 18.7.5 et macOS 15.7.4 / 14.8.4

ios 18 iconApple a publié de nombreuses mises à jour hier soir, dont une série de mises à jour de sécurité importantes pour plusieurs versions de ses systèmes d’exploitation.

Ces correctifs concernent à la fois les appareils récents (sous iOS 26 / macOS Tahoe 26) et les modèles plus anciens qui ne peuvent plus passer aux toutes dernières versions majeures. On retrouve ainsi iOS 18.7.5, macOS 15.7.4 et macOS 14.8.4.

Mises à jour pour les appareils plus anciens (branche précédente)

Apple continue de proposer des patches de sécurité pour les iPhone, iPad et Mac qui ne supportent plus les mises à jour vers iOS 26 / macOS Tahoe 26 :

  • iOS 18.7.5 (build 22H311) et iPadOS 18.7.5 → disponibles pour iPhone XS, XS Max, XR et iPad 7ᵉ génération
  • macOS Sequoia 15.7.4 (build 24G517) → pour les Mac compatibles Sequoia
  • macOS Sonoma 14.8.4 (build 23J319) → pour les Mac compatibles Sonoma

Ces versions corrigent exclusivement des failles de sécurité, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités.

ios 18 header light

Apple indique avoir corrigé :

  • 30 vulnérabilités dans iOS 18.7.5 / iPadOS 18.7.5
  • 30 vulnérabilités dans macOS Sequoia 15.7.4
  • Un nombre légèrement supérieur pour macOS Sonoma 14.8.4

Les composants impactés incluent notamment : WebKit, Kernel, Safari, CoreMedia, ImageIO, Mail, Messages, VoiceOver, Wi-Fi, Sandbox, etc.

Mises à jour pour les versions actuelles (iOS 26 et équivalents)

En parallèle, Apple a déployé les versions 26.3 pour l’ensemble de son écosystème actuel :

  • iOS 26.3 et iPadOS 26.3
  • macOS Tahoe 26.3
  • watchOS 26.3
  • tvOS 26.3
  • visionOS 26.3
  • homePodOS 26.3

Ces mises à jour apportent principalement des correctifs de bugs et de sécurité. Pour iOS 26.3 / iPadOS 26.3, Apple a corrigé 37 vulnérabilités (dont certaines communes aux autres OS). macOS Tahoe 26.3 en corrige un nombre plus élevé (autour de 50 selon les rapports).

Surtout : l’une de ces failles (notamment CVE-2026-20700, un problème de corruption mémoire dans dyld) était déjà exploitée dans la nature dans des attaques très ciblées et sophistiquées. Apple recommande donc une mise à jour immédiate, particulièrement si vous êtes sur iOS 26, macOS Tahoe ou les autres OS récents.

