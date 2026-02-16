iOS 26.4 active la protection antivol par défaut sur iPhone

Avec iOS 26.4, Apple renforce la sécurité de l’iPhone en activant par défaut la protection contre le vol d’appareil. Une évolution majeure qui vise à mieux protéger les données personnelles face à des techniques de vol de plus en plus développées.

iOS 26.4 active la protection antivol par défaut : une sécurité enfin imposée

Apple franchit un cap important en matière de sécurité avec iOS 26.4 : la protection contre le vol d’appareil sera désormais activée automatiquement sur tous les iPhone. Fini le temps où cette fonction cruciale restait enfouie dans les réglages en attendant que les utilisateurs pensent à l’activer.



Cette décision fait suite à une vague de vols d’iPhone particulièrement sophistiqués révélée en 2023. Le scénario était simple mais redoutable : les voleurs observaient discrètement leurs victimes pour mémoriser leur code de déverrouillage, puis dérobaient l’appareil. Avec ce fameux code en main, ils pouvaient vider les comptes bancaires, accéder aux mots de passe stockés et même désactiver la fonction Localiser pour effacer toute trace.



La protection contre le vol d’appareil impose une authentification biométrique via Face ID ou Touch ID pour accéder aux fonctionnalités sensibles. Concrètement, impossible de consulter vos mots de passe dans iCloud, de désactiver le mode Perdu, d’effacer votre iPhone ou d’accéder à Apple Pay sans votre visage ou votre empreinte. Le code ne suffit plus.

Pour les actions encore plus critiques comme modifier votre mot de passe Apple ID, changer votre code de déverrouillage ou désactiver Localiser, Apple impose un délai de sécurité d’une heure entre deux authentifications biométriques. Cette attente force le voleur à rester avec l’appareil dérobé, augmentant considérablement les risques de se faire repérer.



Jusqu’à présent, cette protection existait depuis iOS 17.3 mais devait être activée manuellement dans les réglages Face ID et code. Résultat : beaucoup d’utilisateurs ignoraient son existence ou oubliaient de l’activer. En l’imposant par défaut, Apple garantit que tous les iPhone bénéficieront de cette couche de sécurité supplémentaire.



Une option permet toutefois de supprimer les délais de sécurité lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu familier comme votre domicile, conservant ainsi la fluidité d’utilisation au quotidien tout en maintenant la protection en extérieur.



iOS 26.4 est actuellement en bêta développeur, une version publique suivra prochainement avant un déploiement général au printemps.