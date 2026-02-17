iOS 26.4 : la galerie de fonds d'écran s'offre un nouveau look

Apple vient de déployer la première bêta d'iOS 26.4 pour les développeurs, et cette mise à jour ne se contente pas de correctifs invisibles. La firme de Cupertino a profité de cette version pour revoir en profondeur l'interface de la galerie de fonds d'écran, rendant la personnalisation de votre iPhone à la fois plus logique et plus rapide.

Une organisation modulaire

Le changement le plus visible concerne la structure même de la galerie. Apple a intégré un système d'onglets et de catégories en haut de l'écran pour mieux s'y retrouver. Fini le défilement interminable : vous pouvez désormais gérer les collections comme "Météo", "Astronomie" ou "Emoji" à la carte.

Le fonctionnement se veut plus intentionnel. Plutôt que de tout afficher par défaut, vous appuyez sur un bouton "Obtenir" pour charger une catégorie spécifique. Une fois explorée, si elle ne vous convient pas, il suffit de la retirer. C’est une excellente manière d’épurer l’interface et de ne garder que ce qui vous intéresse vraiment, tout en conservant les classiques fonds d'écran liés au matériel.

Au-delà de l'aspect visuel, l'expérience utilisateur fait un bond en avant. Cette nouvelle mouture est nettement plus réactive que la précédente. La navigation entre les sections "Photos suggérées" ou les nouvelles "Scènes Spatiales" se fait sans accrocs, donnant l'impression d'une intégration bien plus aboutie au sein d'iOS 26. Ce n'est pas un bouleversement total, mais ce gain de fluidité rend la modification de votre écran de verrouillage bien plus agréable au quotidien. En revanche, pas de téléchargement ou de store de fonds d'écran en ligne à l'horizon, même si cette refonte d'interface peut donner des indices.