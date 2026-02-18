iOS 26.4 améliore les appels d'urgence en France

Alors que les regards sont souvent tournés vers les nouveautés visuelles, Apple profite de la première bêta d’iOS 26.4 pour fiabiliser une fonction vitale : les appels vers les secours. Si vous vivez en France, votre iPhone va bientôt gérer ces communications critiques de manière beaucoup plus intelligente et sûre.

Fini les "simples" appels vocaux

C'est une modification invisible, mais qui pourrait tout changer lors d'une situation délicate. Jusqu'à présent, lorsque vous composiez le 15, le 17, le 18, le 112 ou le 114, iOS traitait techniquement la demande comme un appel vocal standard.

Grâce à une mise à jour des réglages opérateurs repérée dans le code du système, ces numéros sont désormais identifiés comme de véritables appels d'urgence. Concrètement, cela signifie que si votre réseau habituel fait défaut ou si la VoLTE est instable, l'iPhone n'insistera pas inutilement. Il basculera beaucoup plus rapidement vers le 112 (le numéro européen) ou sur le réseau d'un autre opérateur disponible pour garantir l'aboutissement de l'appel. C'est une sécurité supplémentaire bienvenue pour éviter les échecs de connexion dans les zones mal couvertes. Voilà une fonctionnalité que proposait Android depuis des lustres mais qui n'arrive que maintenant sur l'iPhone. Mieux vaut tard que jamais.

Des ajouts liés aux opérateurs

Au-delà de la sécurité, cette mise à jour opérateur apporte d'autres améliorations techniques spécifiques au marché français. On note une meilleure prise en charge du protocole RTT (texte en temps réel), facilitant les échanges pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés d'élocution, si l'opérateur le permet.

Les clients Bouygues Telecom gagnent aussi en souplesse : le transfert d’une eSIM d’un iPad vers un autre iPad est désormais actif, tout comme la possibilité de convertir directement une carte SIM physique en eSIM depuis les réglages.

Si vous avez installé la bêta développeur ou publique d'iOS 26.4, je vous invite à vérifier si la mise à jour est disponible pour vous. Allez dans Réglages > Général > Informations. Une fenêtre devrait apparaître vous proposant de mettre à jour les réglages de l'opérateur.