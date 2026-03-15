Apple semble vouloir inscrire durablement son interface Liquid Glass dans l’avenir de ses systèmes. Introduite comme une évolution majeure du design d’iOS, cette esthétique devrait rester au cœur de l’expérience utilisateur pendant plusieurs années. Elle fera notamment partie des grands chantiers d’iOS 27, aux côtés d’importantes optimisations logicielles et du lancement attendu du Siri dopé à l’intelligence artificielle.

Le Liquid Glass d’Apple est là pour durer explique Gurman

La traditionnelle newsletter Power On de Mark Gurman publiée ce dimanche confirme ce que certains redoutaient : le Liquid Glass, l’interface translucide et réfractive introduite avec iOS 26 l’été dernier, ne disparaîtra pas de sitôt. Malgré un accueil mitigé et des remous au sein des équipes design d’Apple, le langage visuel est officiellement pérennisé.



Gurman précise que l’ensemble de la direction d’Apple était derrière cette refonte, et qu’il n’a trouvé aucune trace d’opposition interne lors de son développement. Le départ d’Alan Dye, vice-président du design d’interface humaine, vers Meta n’a donc rien changé à la trajectoire. Ce que l’on peut attendre, ce sont des ajustements progressifs sur plusieurs années, à l’image de ce qu’Apple avait fait après iOS 7 en 2013. Les premières retouches sont déjà visibles dans iOS 26.4 bêta, avec de nouvelles options pour atténuer l’effet vitré. Sur Mac et Apple Watch, le chantier reste important.

iOS 27, attendu en septembre prochain avec le WWDC 2026 en juin, sera justement l’occasion d’affiner ce travail. La mise à jour est décrite comme une version de consolidation, dans l’esprit de Mac OS X Snow Leopard : moins de nouveautés spectaculaires, davantage de stabilité, de performances et de nettoyage du code. Elle apportera aussi des fonctionnalités multitâches inédites conçues spécifiquement pour l’iPhone pliable, dont le lancement est prévu au même moment.

Siri reste le chantier le plus important

Mais la grande histoire de ce printemps reste Siri. L’assistant d’Apple nouvelle génération accumule les retards, et cela commence à peser sur plusieurs produits. Le hub domestique, appareil de type tablette de 7 pouces destiné à centraliser la maison connectée, est repoussé une nouvelle fois. Initialement prévu pour le printemps 2025, puis pour mars 2026, l’appareil attend toujours une version d’Apple Intelligence fiable pour fonctionner correctement. La cible est désormais septembre, en parallèle d’iOS 27. Apple TV 4K et HomePod subissent le même sort.

