Apple déploie une mise à jour des fuseaux horaires pour les iPhones canadiens

Si vous avez reçu cette nuit une notification sur votre iPhone indiquant « Mise à jour des informations de fuseau horaire disponible », pas de panique : tout est normal. Apple a envoyé cette nuit une mise à jour OTA (over-the-air) spécifique aux utilisateurs canadiens. La notification est également apparue sur Mac, iPad et Apple TV d'après nos amis de iPhoneInCanada. Elle demande simplement de redémarrer l’appareil pour appliquer les nouveaux fuseaux horaires.



Il ne s’agit pas d’une nouvelle version d’iOS (comme iOS 26.5, 26.5.X ou iOS 27). C’est une mise à jour des données de fuseaux horaires (Time Zone Update), un petit paquet de données envoyé par Apple.

Pourquoi cette mise à jour ?

Cette correction fait suite aux récents changements législatifs dans certaines provinces canadiennes :

La Colombie-Britannique et l’Alberta ont décidé d’adopter l’heure avancée de façon permanente (permanent Daylight Saving Time). On aimerait avoir l'heure d'été en France sur toute l'année, mais ce sujet a été mis sous le tapis pendant le COVID.

Ces modifications ont provoqué de nombreux bugs sur les iPhone : sauts aléatoires de fuseau horaire, problèmes de synchronisation du calendrier, horloges qui s’affolent, etc.

Apple corrige donc en amont ces incohérences pour éviter tout dysfonctionnement futur.

Que faire si vous êtes au Canada ?

Appuyez sur Redémarrer pour appliquer la mise à jour immédiatement. Ou cliquez sur Plus tard (la mise à jour restera en attente jusqu’au prochain redémarrage).

Pour éviter ce genre de problème à l’avenir, assurez-vous que l’option "Réglage automatique" est activée dans : Réglages > Général > Date et heure.

Disponible sur tous les appareils Apple

La mise à jour concerne tous les appareils Apple connectés au même identifiant Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV…). Avez-vous reçu cette notification ce matin ? Avez-vous déjà rencontré des problèmes de fuseau horaire au Canada ?