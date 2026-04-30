AirPods Pro 3 : Apple déploie la mise à jour firmware 8B40

Une fois de plus, Apple déploie une nouvelle mise à jour discrète pour les AirPods Pro 3. Vous connaissez déjà la musique concernant la démarche à suivre pour forcer la MAJ.

Nouvelle MAJ pour les AirPods Pro 3

Apple vient de publier une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods Pro 3. Baptisée 8B40, elle succède à la version 8B39 déployée peu avant. Comme souvent avec ce type de mise à jour, Apple ne détaille pas officiellement les changements apportés, se contentant d’une page d’assistance au contenu minimal. En pratique, ces versions intermédiaires embarquent généralement des corrections de bugs et des améliorations de performances sous le capot.

Pour installer la mise à jour 8B40, la procédure reste identique aux versions précédentes. Il faut s’assurer que les AirPods Pro 3 sont à portée Bluetooth d’un iPhone, iPad ou Mac, puis connecter l’appareil Apple au Wi-Fi. Ensuite, il suffit de placer les écouteurs dans leur boîtier de charge, de brancher ce dernier sur secteur et de maintenir le couvercle fermé pendant au moins 30 minutes. La mise à jour s’installe en arrière-plan sans aucune intervention requise de l’utilisateur. Le numéro de version est consultable via Réglages.



Pour rappel, les récentes rumeurs évoquent une prochaine génération d’AirPods équipés de petites caméras infrarouges dédiées à Siri. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce produit serait commercialisé au-dessus des AirPods Pro 3, actuellement vendus 279 euros, et pourrait adopter le nom “AirPods Ultra”.