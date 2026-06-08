AirPods : Apple introduit enfin un égaliseur personnalisé avec iOS 27

C’est une excellente nouvelle pour tous les possesseurs d’AirPods ! Lors de la WWDC 2026, Apple a officiellement annoncé l’arrivée d’un égaliseur personnalisable (Custom EQ) sur ses écouteurs sans fil. Il faudra évidemment iOS 27 pour en profiter.

Qu’est-ce que le Custom EQ ?

Jusqu’à présent, les AirPods proposaient uniquement des profils audio prédéfinis. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez ajuster finement le son selon vos goûts :

Renforcer les basses pour un son plus punchy et immersif

Augmenter les médiums pour plus de présence vocale

Booster les aigus pour plus de clarté et de brillance

Vous pourrez ainsi créer votre propre signature sonore, que ce soit pour du hip-hop, du rock, de la musique classique, des podcasts ou des jeux vidéo.

Une personnalisation qui s’ajoute aux fonctionnalités existantes

Le Custom EQ vient compléter les technologies déjà présentes sur les AirPods :

Adaptive Audio

Spatial Audio personnalisé

Conversation Awareness

Audio Spatial avec suivi de la tête

Cela permet d’avoir un contrôle encore plus précis sur l’expérience d’écoute, tout en conservant l’intelligence des fonctionnalités Apple.

Disponibilité

Cette fonctionnalité arrivera avec les mises à jour logicielles de cet automne (iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, etc.). Elle devrait être compatible avec la majorité des AirPods récents (AirPods 4, AirPods Pro 2 et AirPods Max notamment).



Qu’en pensez-vous ?

Vous allez enfin pouvoir régler vos AirPods à votre goût ou vous préférez rester sur les profils par défaut ?