Pub AirPods Pro 3 : Apple vante la « meilleure » réduction de bruit avec Vini Jr

Apple continue de promouvoir ses AirPods Pro 3 avec une nouvelle publicité dynamique mettant en scène Vinicius Jr., l’attaquant du Real Madrid et de la sélection brésilienne. Dans ce spot, le footballeur danse dans les rues au rythme d’une musique que lui seul peut entendre, grâce à la puissante réduction active de bruit des AirPods Pro 3. La vidéo arrive au moment où la Coupe du Monde 2026 bat son plein, et a été notamment partagée par Greg Joswiak, vice-président du marketing chez Apple.

La « meilleure » réduction de bruit au monde !

Apple affirme que les AirPods Pro 3 offrent la meilleure réduction de bruit active intra-auriculaire du marché. Selon des tests réalisés en juillet 2025 conformes à la norme IEC 60268-24 et comparés aux meilleurs écouteurs sans fil du marché :

Jusqu’à 2 fois plus de bruit supprimé que les AirPods Pro 2

Jusqu’à 4 fois plus que les premiers AirPods Pro

Un concentré de technologies

Au-delà de la réduction de bruit, les AirPods Pro 3 embarquent :

Audio spatial personnalisé

Capteur de fréquence cardiaque

Fonctionnalité d’aide auditive

Live Translation (traduction en temps réel)

Et bien d’autres améliorations

Ils sont commercialisés au prix de 249 €, mais actuellement en promotion à 198 €.

Notre avis

Apple ne fait pas dans la demi-mesure avec cette campagne. Positionner les AirPods Pro 3 comme les champions de la réduction de bruit est ambitieux, mais les progrès par rapport à la génération précédente semblent réels. L’intégration de fonctionnalités santé et traduction renforce encore leur positionnement comme un produit « tout-en-un ».



De plus, la pub avec Vinicius est efficace et dynamique, parfaitement dans l’air du temps avec la Coupe du Monde. Rappelons que pour sa filiale Beats, Apple fait appel à un concurrent direct de Vini, Lamine Yamal du FC Barcelone...