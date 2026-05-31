Lamine Yamal montre un nouveau casque Beats sur Instagram

Alors que la Coupe du Monde 2026 approche, Lamine Yamal a fait une apparition remarquée au camp d’entraînement de l’équipe d’Espagne avec aux oreilles ce qui semble être le nouveau casque Beats encore inédit. Le jeune prodige du football a publié plusieurs photos et une vidéo sur Instagram où l’on voit clairement le casque en couleur rose sur sa tête.

Confirmation : il s’agit bien des Beats A3577

Ces images confirment ce que l’on soupçonnait depuis la semaine dernière : le modèle A3577 repéré dans la base de données de la FCC est bien un produit Beats (et non Apple). Nous avions donc raison de penser qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau AirPods Max.



Le design est clairement différent des Beats Studio Pro actuels :

Coques d’oreilles plus plates

Arceau revisité avec des branches tubulaires télescopiques

Look plus moderne et épuré

Une sortie imminente

Le fait que Beats ait déjà envoyé le casque à Lamine Yamal, l’un des joueurs les plus suivis au monde, laisse penser que l’annonce officielle est très proche. Le produit ayant déjà reçu l’approbation FCC, il pourrait être commercialisé dans les prochaines semaines.



Après l'excellent Beats Studio Pro sorti en 2023, beaucoup attendaient une nouvelle génération d’écouteurs circum-auraux chez Beats. Ce modèle semble vouloir combiner le confort, le style et les performances audio que les fans réclament. On espère en savoir plus très rapidement (design complet, autonomie, réduction de bruit, prix…).



Vous êtes plutôt AirPods, Beats ou autre ?