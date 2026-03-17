Powerbeats Pro 2 : Beats s'associe à Nike pour une édition spéciale

Semaine chargée du côté d'Apple : après les AirPods Max 2 aujourd'hui, c'est au tour de Beats de faire parler d'elle avec une édition spéciale de ses Powerbeats Pro 2, imaginée en partenariat avec Nike.

Swoosh et logo "b" réunis pour la première fois

C'est une première dans l'histoire des deux marques : le célèbre Swoosh de Nike apparaît pour la première fois sur un produit Beats. L'écouteur droit arbore le logo Nike, le gauche conserve le "b" de Beats. Le boîtier de charge, lui, joue la carte du contraste avec un fond noir mat parsemé de touches jaune fluo, la teinte "Volt" chère à Nike. À l'intérieur du couvercle, on peut lire "Just Dot It", clin d'oeil assumé au célèbre slogan de la marque à la virgule. Le résultat est assez cohérent pour un produit pensé pour le sport.

La campagne de lancement met en scène LeBron James, ambassadeur de longue date de Beats, aux côtés du golfeur Tom Kim. Une association qui reflète bien la volonté des deux marques de toucher un public sportif large, bien au-delà du seul basketball.

Sur le plan technique, aucune surprise : il s'agit exactement des Powerbeats Pro 2 lancés début 2025. On retrouve les crochets auriculaires caractéristiques pour un maintien sûr pendant l'effort, la réduction de bruit active avec mode transparence, l'audio spatial et jusqu'à 45 heures d'autonomie totale avec le boîtier. Le capteur cardiaque intégré reste l'un des arguments forts du modèle, pratique pour suivre ses entraînements sans montre connectée.

Prix et disponibilité

Compatibles iPhone comme Android, ces écouteurs sont disponibles à partir du vendredi 20 mars sur apple.com, beats.com et nike.com, au prix de 299,95 € en France. Les coloris classiques des Powerbeats Pro 2 restent accessibles autour de 229 € sur Amazon, soit une économie notable si le design Nike ne vous attire pas particulièrement.

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