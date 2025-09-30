🔥 Les Powerbeats Fit remplacent officiellement les Beats Fit Pro

La marque Beats, filiale d'Apple a officiellement lancé les Powerbeats Fit, une version repensée et améliorée des écouteurs Beats Fit Pro de 2021, teasée le mois dernier. Décrits à la fois comme une "évolution" des Beats Fit Pro et comme un nouvel ajout à la gamme Powerbeats, les Powerbeats Fit mettent l'accent sur une durabilité et un confort accrus pour les sportifs, juste en-dessous des Powerbeats Pro.

Nouveaux chez Beats

Les Powerbeats Fit présentent une ailette intra-auriculaire redessinée, désormais 20 % plus flexible que celle de son prédécesseur, garantissant un maintien sécurisé pour une plus grande variété de formes d'oreilles. Avec quatre tailles d'embouts (du XS au L), ils s'adaptent à une large gamme de conduits auditifs pour un confort optimal.

Dotés d'un indice de protection IPX4 pour les écouteurs et leur boîtier, les Powerbeats Fit sont résistants à la sueur et à l'eau, idéaux pour divers environnements d'entraînement. Le boîtier de charge est 17 % plus compact que celui des Beats Fit Pro, améliorant la portabilité tout en offrant jusqu'à 30 heures d'autonomie totale. Les écouteurs eux-mêmes fournissent 7 heures de lecture par charge, avec une charge rapide Fast Fuel de 5 minutes offrant une heure d'utilisation.



Côté audio, les Powerbeats Fit intègrent une plateforme acoustique personnalisée avec des haut-parleurs propriétaires et la puce H1 pour un son équilibré sur tout le spectre audio. Ils prennent en charge l'Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête, l'égaliseur adaptatif pour un son ajusté selon l'ajustement des écouteurs, et la réduction active du bruit avec mode Transparence pour une écoute polyvalente. La puce H1 permet une intégration fluide dans l'écosystème Apple, incluant le changement automatique entre appareils, le partage audio, l'activation mains-libres de "Dis Siri" et la prise en charge de Localiser. Comme toujours avec les Beats, les utilisateurs Android bénéficient d'un appairage en une touche, de commandes personnalisables, d'un suivi de la batterie, de la fonctionnalité Localiser mes Beats et d'un test d'ajustement via l'application Beats.

Les commandes intégrées simplifient la gestion de la lecture musicale, le réglage du volume, le changement de mode d'écoute, la gestion des appels et l'activation de Siri. Les doubles microphones à formation de faisceau avec un traitement de réduction du bruit améliorent la clarté de la voix lors des appels, et l'Audio Spatial avec Dolby Atmos enrichit les appels FaceTime. En clair, ils sont juste en-dessous des AirPods Pro 3 et PowerBeats Pro, mais au-dessus des AirPods Pro 2.



Beats promeut les Powerbeats Fit aux côtés des Powerbeats Pro 2 avec une nouvelle campagne publicitaire "Ils restent dans vos oreilles", mettant en vedette les stars de la NFL Saquon Barkley, Justin Jefferson, Jayden Daniels, et l'humoriste John Higgins du groupe Please Don't Destroy.

Prix et disponibilité

Proposés au prix de 229,95 € sur Amazon, identique à celui des Beats Fit Pro, les Powerbeats Fit sont disponibles en quatre coloris : Noir (obsidienne), Gris granit, Orange turbo et Rose néon. Les commandes débutent également aujourd'hui sur le site d'Apple, avec une disponibilité en magasin à partir de jeudi 2 octobre.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.