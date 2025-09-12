iOS 26 améliore les Powerbeats Pro 2

Apple a lancé les Powerbeats Pro 2 en février, introduisant pour la première fois le suivi de la fréquence cardiaque dans sa gamme d'écouteurs. La mise à jour à venir d'iOS 26 élargira ces capacités, les alignant étroitement avec les nouveaux AirPods Pro 3, qui prennent également en charge le suivi de la fréquence cardiaque.

Apple met à jour ses Powerbeats Pro 2

Avec iOS 26, dont la version finale arrive lundi prochain, les Powerbeats Pro 2 s'intégreront à l'application Fitness d'Apple sur iPhone, permettant aux utilisateurs de suivre leur fréquence cardiaque et les calories brûlées pour 50 types d'entraînements sans Apple Watch. Les abonnés à Apple Fitness+ pourront visualiser en temps réel des métriques telles que la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la Burn Bar sur leur iPhone, sans avoir besoin d'une Apple Watch. En gros, c'est comme avec les AirPods Pro 3.

Les améliorations supplémentaires des Powerbeats Pro 2 avec iOS 26 incluent :

Suivi de la fréquence cardiaque avec un seul écouteur pendant les entraînements.

Comptage des pas lorsque votre iPhone n'est pas à proximité.

Données de fréquence cardiaque simultanées des Powerbeats Pro 2 et de l'Apple Watch.

Interactions Siri permettant de hocher ou secouer la tête pour gérer les appels, messages texte et notifications.

Un algorithme plus rapide pour la lecture de la fréquence cardiaque.

Des notifications pour ajuster le positionnement des écouteurs afin d'améliorer la précision du suivi de la fréquence cardiaque (également disponible sur Android).

iOS 26 et une mise à jour du micrologiciel des Powerbeats Pro 2 sont attendus pour le 15 septembre. Vendus à 299 € (hors promotion sur Amazon à 251 €), les Powerbeats Pro 2 offrent les mêmes fonctionnalités que les AirPods Pro 3, mais avec une réduction active du bruit moindre et un design axé sur le fitness avec des crochets d'oreille. Petite surprise en France, les AirPods Pro 3 sont vendus moins chers à 249 €.

