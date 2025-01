Apple Fitness+ s'associe à Strava et enrichit son catalogue

Apple Fitness+ démarre 2025 avec une multitude de nouveautés passionnantes pour ses abonnés. Le service de fitness d'Apple enrichit considérablement son offre avec de nouveaux programmes d'entraînement, une intégration avec Strava et des contenus exclusifs. Une évolution majeure qui confirme l'ambition d'Apple de proposer une expérience fitness toujours plus complète et personnalisée.

De nouveaux programmes pour tous les niveaux

Le service lance plusieurs programmes innovants, à commencer par un entraînement progressif de musculation sur trois semaines. Ce programme comprend 12 séances de 30 minutes ciblant tous les groupes musculaires majeurs, avec une approche évolutive : la première semaine se concentre sur la charge progressive, la deuxième sur le temps sous tension, et la troisième sur la puissance dynamique.



Apple Fitness+ surfe également sur la tendance du pickleball en proposant un programme spécial conçu avec Catherine Parenteau, championne mondiale de la discipline. Les exercices, inspirés de son propre régime d'entraînement, visent à améliorer la force, l'endurance et l'agilité des joueurs.



Le volet bien-être n'est pas en reste avec l'introduction d'un nouveau programme de méditation respiratoire comprenant cinq séances de 10 minutes, ainsi qu'une série "Yoga Peak Poses" proposant des ateliers ciblés sur des postures spécifiques.

Une collaboration majeure avec Strava et des contenus exclusifs

L'intégration avec Strava représente une avancée significative pour les utilisateurs d'Apple Fitness+. Les abonnés pourront désormais partager leurs séances d'entraînement directement sur l'application Strava, avec des détails enrichis comme l'image de l'épisode, le nom du coach et leurs métriques. Les abonnés Strava bénéficient également d'une offre spéciale leur permettant d'essayer Fitness+ gratuitement pendant trois mois.



La plateforme enrichit également son catalogue musical avec de nouvelles sessions "Artist Spotlight" mettant en vedette Janet Jackson, Coldplay, Bruno Mars et Kendrick Lamar. La série "Time to Walk" accueille de nouvelles personnalités comme Adam Scott, Rita Ora et Daddy Yankee pour des séances de marche immersives.



Pour motiver ses utilisateurs en ce début d'année, Apple propose un badge exclusif sur l'Apple Watch pour ceux qui fermeront leurs trois anneaux d'activité pendant sept jours consécutifs en janvier.Jay Blahnik, vice-président des technologies Fitness chez Apple, souligne que "Fitness+ est conçu pour accompagner chacun dans son parcours unique de fitness et de bien-être, en proposant des entraînements et des méditations accueillants et motivants qui facilitent le maintien d'une activité physique et d'une pleine conscience."



